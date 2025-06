El choque no fue excusa: Daniel Suárez demostró de qué está hecho y gana la NASCAR Xfinity Series

Daniel Suárez celebró en conferencia de prensa sosteniendo su trofeo y la bandera de México con orgullo (Foto:Jesús F. Beltrán/Infobae México)

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una jornada inolvidable este sábado 14 de junio, cuando el piloto mexicano Daniel Suárez logró una hazaña histórica en la carrera The Chilango 150 de la NASCAR Xfinity Series. Suárez, originario de Monterrey, se sobrepuso a un fuerte accidente sufrido durante la clasificación, que lo obligó a arrancar desde el último lugar de la parrilla.

Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, este hecho se convirtió en el punto de partida para una remontada memorable que lo llevó a conquistar la bandera a cuadros frente a miles de aficionados que colmaron las gradas del circuito capitalino.

Carrera NASCAR Xnfinity Series en la CDMX, donde conduce el mexicano Daniel Suárez en su carro número 9 en el autódromo Hermanos Rodríguez (Jesús F. Beltrán/Infobae México)

A lo largo de la carrera, Suárez fue escalando posiciones con una precisión quirúrgica. Conforme avanzaban las vueltas, su auto número 09 recuperaba terreno ante rivales experimentados, hasta colocarse en la disputa directa por el liderato.

La estrategia, el trabajo en equipo y la pericia del piloto se combinaron para escribir una página dorada en la historia del automovilismo nacional. Pese al desgaste de los frenos y la tensión vivida en cada maniobra, Suárez no perdió el control ni la motivación. Al cruzar la meta en primer lugar, el júbilo fue total tanto en los boxes como en las tribunas.

Muy emocionado por la victoria obtenida

Daniel Suárez ganó la carrera NASCAR Xspirity Series en el autódromo Hermanos Rodríguez (Foto:Jesús F. Beltrán/Infobae México)

Al término de la competencia, el regiomontano compartió sus emociones ante los medios. “Cuando más de ocho vueltas, el líder principal se iba para abajo. El carro principal se iba para abajo. Tal vez que haya caído al último lugar en la clasificación fue algo bueno, porque mis frenos estaban cada vez más desgastados. Todo mi equipo hizo una gran labor; sin embargo, no combinamos, pero al final se dio la victoria”, expresó con sinceridad.

El impacto de la victoria se sintió más allá del ámbito deportivo. Suárez, conmovido, confesó que vivir este triunfo en su país tuvo un valor emocional incalculable.

“La victoria del día de hoy es igual de grande como en otras carreras que he tenido. Significa mucho para mí ganar frente a toda mi gente, es muy especial. Como se lo mencioné a mi esposa después del choque que tuve en la clasificación: ‘A mí me ponen contra la pared y voy a regresar al otro día’, y eso exactamente hicimos. Y creo que tiene un gran sabor la victoria”, compartió visiblemente emocionado.

Durante la ceremonia previa a la carrera, mientras se entonaba el Himno Nacional Mexicano, Suárez experimentó un momento íntimo y revelador que lo conectó profundamente con su entorno.

“Antes de que empezara la carrera, y estábamos entonando el Himno Nacional, la verdad que no soy una persona sentimental, pero sentí un momento especial. Me lo dijeron, que yo era una persona fría, y lo soy, pero cuando estaba en la parte de atrás me costó trabajo. Los gritos de la gente, ver banderas de México, me impulsó y sobre todo que gritaran mi nombre, lo voy a recordar siempre”, reconoció.

La victoria también tuvo un efecto inmediato en el ánimo de la afición. Suárez bromeó sobre el entusiasmo que despertó entre quienes aún dudaban en asistir a la jornada del domingo, cuando se disputará la carrera de la NASCAR Cup Series en el mismo autódromo.

El mexicano Daniel Suárez ganó la carrera NASCAR Xnfinity Series realizada en el autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX (Jesús F. Beltrán/Infobae México)

“Había mucha gente con duda si iban a venir o no este domingo para las NASCAR Cup Series, pero con la victoria sé que van a ir por sus boletos, jeje... pero ganar en México, en el autódromo más importante del mundo para mí, es un sentimiento muy especial”, añadió.

Finalmente, el piloto dedicó unas palabras para recordar sus orígenes y los sacrificios que lo han llevado hasta el máximo nivel del automovilismo.

“Muchos de ustedes saben de dónde vengo y lo difícil que me ha costado llegar donde estoy. Pero para mí el fuego que llevo dentro es intenso. Los sacrificios que hicieron mis padres y mis hermanas, para que esté aquí, ha sido magnífico. No ha sido fácil. Yo no vengo de una familia de dinero ni de carreras, nada, y he tenido que trabajar duro. Lo he dicho siempre: si no la hubiera tenido dura cuando tenía 15 o 25 años, yo no estaría aquí. Esos momentos de la vida me hicieron fuerte y luchador”, concluyó.

Suárez volverá a la pista este domingo, ahora como uno de los favoritos en la NASCAR Cup Series, con el respaldo incondicional de su público y la confianza que solo una victoria épica puede entregar.