Previo al México vs Turquía, la prensa cuestionó al "Vasco" Aguirre su postura de la situación migratoria en Los Ángeles y no quiso dar su opinión. ( Cortesía FMF)

La selección mexicana inició su preparación previo al inicio de la Copa Oro 2025, luego de su derrota ante Suiza, enfrentará a Turquía en un segundo partido amistoso en el Memorial Stadium en Carolina del Norte. En la conferencia previa al partido, Javier Aguirre se negó a dar su postura de la situación que está pasando en Los Ángeles.

En días recientes iniciaron una serie de manifestaciones por las deportaciones masivas del gobierno norteamericano, principalmente en Los Ángeles. Y en ellas se han visto a mexicanos participando activante, por ello, en la rueda de prensa le cuestionaron al Vasco su postura y le pidieron que mandara un mensaje al público mexicano.

Sin embargo, el entrenador del Tri se negó a hablar al respecto y explotó contra el reportero que le hizo esa pregunta. Aguirre se mostró completamente molesto por relacionar el tema de migración con la falta de afición en el recibimiento de la selección en los hoteles de concentración.

Faitelson reprueba actitud de Javier Aguirre por negarse a hablar del conflicto en Los Ángeles (REUTERS/Fernando Carranza)

Faitelson se lanza contra Javier Aguirre por no hablar del tema migratorio

David Faitelson se lanzó contra el Vasco Aguirre y le reprobó su respuesta. A través de redes sociales cuestionó cómo el entrenador tomó la pregunta de Gibrán Araige de TUDN, por ello lanzó un mensaje en redes.

"Javier Aguirre no supo qué decir o de plano no quiso meterse en el tema cuando los periodistas le preguntaron sobre las protestas pro migrantes que se desarrollan en Los Ángeles…“, publicó en su cuenta de X.

En una segunda publicación compartió el video de la declaración de Javier y lo acompañó con el siguiente comentario: "Impresentable nuestro ‘entrenador nacional’…“. Y es que, previamente, Faitelson aseguró que los partidos de la selección mexicana en el país vecino son un peligro para la afición mexicana.

(X/ @DavidFaitelson_)

¿Por qué Javier Aguirre no quiso hablar del conflicto migratorio de Los Ángeles?

Durante la rueda de prensa, cuando le pidieron a Aguirre su postura y comentaron la ausencia de la afición comentó: “¿Sabes a qué hora llegó la afición hoy? a las cinco de la mañana estaban ahí“, precisó.

Y es que, cuando notó hacia donde iba dirigida la pregunta sentenció: “Va por ahí, ¿qué tiene que ver que no haya afición? va dirigido... sí hay afición". Por ello, cuando le pidieron su postura de los disturbios se negó.

“Entonces si no sabías no lo digas, campeón. No voy a hablar de Los Ángeles, no voy a hablar, te dije que no. Esto es un tema deportivo, en este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo, estamos en un partido contra Turquía y no tengo elementos, me hace falta información. Sé lo que vemos en televisión, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”.