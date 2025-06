Así les fue a los luchadores mexicanos en WWE Money In The Bank 2025

Los mexicanos dieron una gran participación en Money in The Bank. (Captura de pantalla)

La presencia mexicana se hizo sentir en la edición número 26 de WWE Money in the Bank, celebrada este sábado en el Intuit Dome de Inglewood, donde cuatro luchadores con raíces o trayectoria en México dieron de qué hablar en combates clave de la noche: Dominik Mysterio, Octagón Jr., Andrade El Ídolo y Penta Zero Miedo.

En el primer combate del Premium Live Event, Dominik Mysterio defendió con éxito el Campeonato Intercontinental de WWE ante Octagón Jr., quien debutó en un evento estelar de la empresa tras el histórico Worlds Collide, función realizada en conjunto por WWE y AAA.

El enfrentamiento, aunque breve, fue de alta intensidad. Octagón Jr. dominó gran parte del duelo con maniobras aéreas espectaculares que desconcertaron al campeón. Sin embargo, la astucia de Mysterio se impuso. En una jugada controversial, Dominik ató la máscara de su oponente a una cuerda del ring, dejándolo indefenso.

Durante ese instante, Liv Morgan —actual campeona femenina y pareja de Dominik— intervino para distraer al árbitro. Esa distracción fue aprovechada por el mexicoamericano, quien remató a Octagón Jr. con una plancha sapito, al más puro estilo de Eddie Guerrero. “Dirty Dom” selló así una nueva defensa de su título, mientras el enmascarado mexicano fue ovacionado por el público pese a la derrota.

Penta Zero Miedo y Andrade El Ídolo sucumben ante Seth Rollins

Más tarde, en la esperada lucha de escaleras por el maletín de Money in the Bank, Andrade El Ídolo y Penta Zero Miedo estuvieron cerca de hacer historia. Enfrentándose a nombres como L.A. Knight, Solo Sikoa, Jacob Fatu, El Grande Americano y Seth Rollins, los mexicanos unieron fuerzas para eliminar a varios rivales.

El trabajo en equipo entre Andrade y Penta sorprendió a la audiencia cuando ambos derribaron a Sikoa y al propio Rollins, limpiando momentáneamente el cuadrilátero. Sin embargo, la alianza se rompió en el momento decisivo: los dos subieron al tope de la escalera al mismo tiempo y, al no ponerse de acuerdo sobre quién tomaría el maletín, comenzaron a golpearse entre ellos, perdiendo una oportunidad de oro.

La lucha se tornó caótica cuando Jacob Fatu traicionó a Solo Sikoa, dejándolo fuera de combate. Esto abrió la puerta a Seth Rollins, quien, con ayuda de Bronson Reed y Bron Breaker, terminó descolgando el maletín y convirtiéndose en el nuevo “Señor Dinero en el Banco”.

Rollins ahora cuenta con 365 días para canjear el contrato por una lucha titular, ya sea contra John Cena, Campeón de WWE, o Jey Uso, actual Campeón Mundial Pesado.

A pesar de no obtener victorias, la participación mexicana dejó una fuerte impresión en Money in the Bank 2025, reafirmando el crecimiento de la lucha libre mexicana en la mayor empresa del mundo.