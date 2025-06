José Ramón Fernández y Enrique Acevedo protagonizan discusión en redes por el América

José Ramón Fernández y Enrique Acevedo protagonizaron una fuerte discusión en redes sociales por el club América Crédito:IG/Enrique Acevedo-Cuartoscuro

El club América quedó fuera del Mundial de Clubes, luego de perder 2 - 1 ante Los Angeles Football Club (LAFC). Este resultado dio paso para una serie de críticas y debates sobre el nivel del equipo de André Jardine. José Ramón Fernández, ícono del antiamericanismo, no perdió la oportunidad de lanzar su opinión de este juego.

Pese a que Joserra se convirtió en uno de los íconos y referentes del periodismo deportivo en México, recientemente se ha visto envuelto en controversias. En esta ocasión, protagonizó una fuerte discusión con Enrique Acevedo, periodista de Televisa y conductor estelar del noticiero En Punto de N+.

Fue por medio de redes sociales que ambos periodistas se confrontaron y se insultaron, pues Acevedo menospreció la opinión de Joserra por la derrota del América, mientras que el excomentarista de TV Azteca demeritó la carrera de Acevedo en los medios.

Así fue la discusión de José Ramón Fernández con Enrique Acevedo

Cuando América no clasificó al Mundial de Clubes, José Ramón lanzó un ácido comentario a los americanistas (Captura ESPN)

Cuando América no clasificó al Mundial de Clubes, José Ramón lanzó un ácido comentario a los americanistas, aseguró que les regalaron esa posibilidad y aún así no lo lograron, por lo que aseguró que fue una lección de “humildad”.

“Tanto pelear por un boleto regalado... para que al final el fútbol les diera una lección de humildad ‘Oh! ¿Y ahora, quién podrá defenderme?’“, publicó Joserra. Este comentario fue respondido por Enrique Acevedo y compartió la decepción que se llevó al leerlo.

Aseguró que es una persona arrogante y que cada día evidencia su falta del oficio periodístico, por ello lo tachó de querer ser protagonista de los hechos.

“Crecí admirando a ‘Joserra’, pero con el tiempo se ha ido desdibujando la figura del hombre independiente y crítico, dejando al descubierto el resentimiento y la arrogancia. Cada vez es más evidente la distancia entre el oficio periodístico y el protagonismo disfrazado de imparcialidad”, aseguró Enrique Acevedo.

Así fue la pelea de José Ramón con Enrique Acevedo por el América (X/ @joserra_espn)

De inmediato José Ramón tachó a Acevedo de ser alguien manipulado por los intereses de Televisa. Por lo que se lanzó contra él:

“No me sorprende tu comentario; manejado por Denise Maerker, alineado a los intereses de Televisa, sin objetividad. Jamás te podría admirar, Televisa no contrata periodistas sino narradores de su versión y cumples el papel a la perfección. Un teleprompter viviente más que confunde lectura con periodismo y que como un camaleón cambia de postura según la nómina en la que se encuentra”, compartió.

Tras dicha declaración, el conductor de N+ se limitó a decir: “A esto me refería… La verdadera independencia no necesita disfrazarse de superioridad moral, ni defenderse a gritos. Se sostiene con integridad y, cuando es genuina, no recurre a descalificaciones personales para sobrevivir".