Estos son los días que jugaría América en caso de vencer al LAFC y clasificar al Mundial de Clubes

Las Águilas quieren quitarse el mal sabor de boca luego de no poder alcanzar su cuarta liga consecutiva. (Jesús Avilés / Infobae México)

Luego de varias semanas de “novela”, llegó el día en que las Águilas del América y Los Angeles Football Club (LAFC) definirán al club que acudirá al Mundial de Clubes en el lugar del León. si bien, el vencedor será el último clasificado al torneo, ambos ya saben a los equipos y los días en que disputarán la fase de grupos.

Desde el pasado 5 de diciembre del 2024, todos los clubes que participarán en el certamen internacional conocieron a sus respectivos rivales y grupos en los que quedaron asignados para la competencia que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio del presente año.

De ganar y clasificar al torneo internacional, los azulcremas quedarán ubicados en el grupo D. (X/FIFA Club World Cup)

Ahí, los ‘Panzas Verdes’ supieron que compartirían sector con el Chelsea de Inglaterra, Flamengo de Brasil y el Esperanza de Túnez; sin embargo, ahora son las Águilas o los angelinos los que tendrán la oportunidad de enfrentarse con las instituciones antes mencionadas.

Si bien, Monterrey y Pachuca, quienes son los otros representantes mexicanos en el certamen, también afrontarán duelos ante rivales complicados en sus respectivos sectores, resaltando que los Rayados se medirán al Inter de Milán y los Tuzos al Real Madrid, el grupo al que aspiran llegar los azulcremas no será para nada sencillo.

Por otro lado, fue hasta la mañana del sábado 7 de diciembre, cuando la FIFA dio a conocer los días y horarios de cada uno de los duelos de la fase de grupos. A raíz de ello, cada institución conoció las fechas y la sede en donde disputarán sus cotejos de la primera fase en búsqueda de poder avanzar a los octavos de final.

A continuación, dejamos las fechas y el horario con tiempo del centro de México en que el América tendría (en caso de ganar) sus juegos ante Chelsea, Flamengo y el Esperanza de Túnez:

vs Chelse

Lunes 16 de junio, 13:00 horas, Mercedes Benz Stadium, Atlanta

vs Esperanza

Viernes 20 de junio, 16:00 horas, GEODIS Park, Nashville

vs Flamengo

Martes 24 de junio, 19:00 horas, Camping World Stadium de Orlando, Florida

Los Tuzos ya saben los días y sedes en donde disputarán sus duelos del Mundial de Clubes 2025. Foto: X/Tuzos

Cabe señalar que, en caso de clasificar al Mundial de Clubes y superar la fase de grupos en primer lugar, los pupilos de André Jardine se verán las caras contra el segundo lugar del Grupo C el domingo 29 de junio en el Hard Rock Stadium, de Miami. Si avanzan en segundo, el partido será contra el primer lugar del Grupo C el sábado 28 de junio en el Stadium Bank of América, de Charlotte