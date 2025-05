Esto dijo Canelo Álvarez de la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul

Canelo Álvarez compartió su opinión sobre la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul Crédito: Luz Coello Infobae México

En 2017, Saúl Canelo Álvarez derrotó a Julio César Chávez Jr. en una pelea que marcó su carrera. A ocho años de aquella contienda, el panorama para ambos boxeadores es distinto, Canelo es campeón unificado en los supermedianos por segunda ocasión, mientras que el hijo de Julio César Chávez protagonizará una de las peleas más mediáticas de su carrera ante Jake Paul.

El regreso del Junior al ring ha generado altas expectativas, principalmente por el tipo de rival que enfrentará. Canelo no ignoró la cartelera que protagonizará Chávez Jr., quien fue su contemporáneo en el inicio de su carrera, y con quién fue comparado en repetidas ocasiones.

Durante la conferencia de prensa No Golf, No Life en Bosque del Real, en la Ciudad de México, Canelo compartió su pronóstico de la pelea Chávez Jr. vs Jake Paul y sentenció que Julio puede llevarse la pelea.

Canelo Álvarez compartió su opinión sobre la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul (Luz Coello/ Infobae México)

Canelo comparte su pronóstico de la pelea Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul

El boxeador tapatío señaló que esta pelea es una gran oportunidad para Julito de “reivindicar” su carrera en el boxeo profesional. A pesar de que no ha tenido una participación constante en el cuadrilátero, aseguró que Chávez Jr. puede llevarse la victoria.

Canelo confía en Julio César Chávez Jr., por lo que espera que sea una gran contienda, esto expresó para Infobae México:

“Me da mucho gusto por Chávez, yo creo que es una oportunidad para él, para que se reivindique y creo que es una buena oportunidad para él. Confío plenamente en que tenga esa victoria”, sentenció.

Y es que, cuando se le cuestionó sobre la responsabilidad con la que llega Julio César Chávez Jr. ante Jake Paul, Álvarez insistió en que tiene que ganar, para ello deberá tener una buena preparación tanto física como mental.

Canelo confía en Julio César Chávez Jr., por lo que espera que sea una gran contienda (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

“Debería de ganar Julio, con una buena preparación, mentalmente hacerlo bien y debería de ganarlo”, argumentó.

Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul: así fue el primer cara a cara de la pelea

El primer enfrentamiento cara a cara entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul tuvo lugar este miércoles 14 de mayo en Los Ángeles, California, como parte de la promoción de su próxima pelea, programada para el 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

El evento, organizado por Golden Boy Promotions, ha generado gran expectativa, no solo por la trayectoria de Chávez Jr., sino también por la controvertida figura de Paul, quien ha incursionado en el boxeo tras su carrera como creador de contenido en plataformas digitales.

El combate será promovido por las empresas Golden Boy Promotions, propiedad de De la Hoya, y Most Valuable Promotions, ligada a Paul.

Durante la conferencia de prensa, ambos boxeadores intercambiaron declaraciones que elevaron la tensión entre ellos. Jake Paul, conocido por su estilo provocador, no dudó en atacar el legado del apellido Chávez en el boxeo mexicano. El estadounidense afirmó que llega al combate con un nivel superior al de su oponente y calificó como “vergonzoso” el desempeño de Chávez Jr. en el cuadrilátero.

Además, aseguró que cuenta con el apoyo de los aficionados mexicanos, lo que, según él, lo posiciona como favorito para la pelea. “Los aficionados mexicanos me aman más que a este tipo, por eso tendré al público de mi lado para ganar, le voy a demostrar a él quién es el verdadero peleador mexicano”, declaró Paul.