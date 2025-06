Ex promotor de Canelo asegura que la pelea de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul será un éxito (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Este verano Julio César Chávez Jr. se medirá ante Jake Paul en un evento que ha generado expectativas, pues será una pelea mediática debido a la fama del youtuber y del ex campeón mexicano. Luego del primera “cara a cara” los expertos y gente del boxeo ha compartido sus impresiones de lo que será este combate.

Entre ellos, salió a relucir la opinión de un ex promotor de Saúl Canelo Álvarez, quien consideró que esta pelea será de gran importancia. A pesar de que Canelo se enfrentará a Terence Crawford en septiembre, este promotor consideró que la pelea de Chávez Jr. será de mayor importancia, incluso la calificó como un éxito.

Fue Eddie Hearn quien aseguró que la pelea de Chávez Jr. vs Jake Paul será importante e incluso la consideró como un éxito para el público mexicano, quienes saben más del contexto del que viene el hijo de Julio César Chávez.

Esto dijo Eddie Hearn de la pelea de Julio César Chávez Jr vs Jake Paul

Jake Paul aseguró que Chávez Jr. destruyó el legado de Julio César Chávez (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Durante su participación en un podcast de DAZN, el director de Matchroom, sentenció que prefiere este rival para Paul que lo que fue con Mike Tyson, por ello adelantó que será una “buena pelea”.

Analizó que el norteamericano no va a correr riesgos ante el Junior, esto dependerá de las ganancias que estén en juego. “Lo prefiero (Chávez Jr.) al de Mike Tyson. Creo que —a menos que Jake gane mucho dinero— no va a correr riesgos sustanciales, así que es muy calculador", sentenció.

Pero, a pesar de la estrategia que pueda tomar el youtuber, Eddie Hearn explicó que debido a la popularidad de Chávez Jr. en México será una gran pelea. “Julio César Chávez Jr. es bastante conocido en México, creo que ya no es un boxeador de talla mundial, creo que la pelea será un éxito”, compartió.

Insistió que el hijo del César del boxeo tendrá que ponerse en forma para dar un gran espectáculo. “No es tan malo […] Creo que la pelea sería bastante buena... Si tan solo pudiera ponerse en forma, al menos podría ser competitiva. Pero, tamaño, juventud, es un buen emparejamiento, nada mal”.

Julio César Chávez aseguró que su hijo le ganará a Jake Paul |Crédito: X/ @GoldenBoyBoxing

Jake Paul señala a Julio César Chávez Jr. de arruinar el legado de su padre en el box

El enfrentamiento entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. ha comenzado a generar controversia incluso antes de que los boxeadores suban al ring. Durante la primera conferencia de prensa para promocionar el combate, que se celebrará el próximo 28 de junio en California, el peleador estadounidense no solo lanzó duras críticas contra su oponente, sino que también cuestionó el legado del padre de Chávez Jr., el legendario Julio César Chávez González. Paul calificó al Junior como una “vergüenza” para su familia y para el boxeo mexicano.

Jake Paul, conocido tanto por su carrera como boxeador como por su faceta de youtuber, no dudó en atacar al mexicano durante el evento promocional. Según consignó el medio, Paul afirmó que Chávez Jr. no logró estar a la altura de su padre, quien es considerado uno de los más grandes exponentes del boxeo en México. “Este tipo es un cobarde, él debería haber estado en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez y no convertirse en una vergüenza”, declaró el estadounidense.

Además de estas declaraciones, Paul insinuó que Chávez Jr. no supo mantener el nivel que se esperaba de él como campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo que, según el norteamericano, habría empañado el prestigio del apellido Chávez en el mundo del boxeo. En un tono provocador, Paul agregó que planea humillar a su rival en el combate: “El 28 de junio lo convertiré en un meme”, aseguró.