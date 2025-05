Dr. Wagner Jr. arremete contra fan golpeado por L.A. Park: “Traen el alcohol encima y se sienten Superman”

El luchador no se guardó nada al defender a L.A. Park por su reacción contra un fan que le pidió ser golpeado: “Ese estúpido se metió a enfrentar a L.A. Park”.

El pasado 14 de mayo, un hecho polémico sacudió a la lucha libre mexicana durante la función de la gira de despedida ‘Todo por el Todo’ del Hijo del Santo en la Arena Potosí. En el combate estelar, L.A. Park agredió a un aficionado con un puñetazo en el pecho seguido de un violento sillazo, lo que encendió la conversación en redes sociales. Sin embargo, fue el propio Dr. Wagner Jr. quien salió en defensa de su colega, lanzando duras declaraciones hacia el fan involucrado.

“Lo que está circulando en las redes sociales es que Adolfo Tapia (L.A. Park) golpeó a un aficionado. Un aficionado que van a apoyarnos porque era Wagnermaniaco, estaba bien loco, bien alborotado, pues al ver al Rey Wagner, imagínense toda la toda la adrenalina que sentía y estaba defendiendo a su ídolo”, explicó Wagner Jr. a través de un video difundido tras el incidente.

El luchador fue tajante al advertir al público sobre los peligros de invadir el espacio de los gladiadores: “Para mí el tener contacto con nosotros cuando invadimos el espacio del público, no lo hagan porque les van a poner en su madre. Así como lo hizo Adolfo también”.

Así fue el momento en que L.A. Park golpeó a un fan (Captura redes @MrReyKing

En su mensaje, Wagner no se limitó y lanzó una advertencia directa: “Yo sé que de alguna manera ustedes quieren tener contacto, pero nosotros traemos el calor, el calor de la lucha, la adrenalina encima, entonces no sean pendejos, por favor. No enfrente ningún luchador y menos Adolfo Tapia porque es un burro, es un pinche rinoceronte. Ese cabrón te mata, te destroza”.

La función en la Arena Potosí contó con la presencia de leyendas como El Hijo del Santo, Santo Jr., Fuerza Guerrera, Hijo de Fishman y el propio Dr. Wagner Jr., en un combate de relevos australianos. Sin embargo, la atención se desvió cuando el aficionado, identificado como seguidor de Wagner, fue golpeado por L.A. Park tras presuntamente pedirle que lo golpeara.

L.A ParkL.A Park

El legendario luchador reaccionó tras la insistente provocación de un espectador que invadió el área de combate y le suplicó recibir un golpe. El video difundido por el propio L.A. Park muestra que no actuó sin motivo. Crédito: Facebook / Ernesto Campo

El propio L.A. Park difundió en su cuenta oficial de Facebook el video completo, en el que se observa claramente al fan incitándolo: en dos ocasiones le implora que lo golpee en el pecho.

Wagner fue claro en su postura: “No se acerque a luchadores y menos en la fragua de la batalla donde estamos en la contienda. Digo hasta maletero porque me da coraje del estúpido ese que se metió a enfrentar a L.A. Park”.

El Galeno del Mal recomendó a los aficionados no meterse en los duelos de lucha, ya que sus compañeros tienen la adrenalina al tope y puede perjudicarlos. Crédito: TikTok / @luchalibreelartedegotch

Finalmente, remató con un mensaje contundente: “Yo sé que traen el alcohol y se sienten Superman y la chingada, pero eso es cuestión del cerebro. No lo hagan, porque nosotros vamos con todo. Tengan en cuenta eso, amigos. Recuerden que en mi casa con mi gente se me respeta, perros”.