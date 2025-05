Perro Bermúdez confronta a José Ramón Fernández por el América; así fue la discusión

José Ramón Fernández y el Perro Bermúdez fueron rivales por muchos años (IG/Joseramonfernandez// Perro Bermudez)

José Ramón Fernández se ha alejado poco a poco de los reflectores, y sus apariciones en ESPN han sido cada vez más esporádicas. Pero, cada que se habla del América, el experimentado periodista deportivo encuentra la manera de expresar sus opiniones negativas y críticas de los triunfos de los azulcremas.

Por muchos años, esta postura anti americanista le ha traído conflictos con colegas del medio, tal como le pasó con Enrique Perro Bermúdez. El ex narrador de Televisa Deportes fue la figura de la televisora por muchos años; sin embargo, en una ocasión tuvo una fuerte discusión con Joserra.

El entonces colaborador de Azteca Deportes aseguró que en Televisa siempre se les dictó “línea” para hablar de manera positiva de la selección mexicana y del club América. Pero, el Perro Bermúdez se encargó de cambiar esa perspectiva.

José Ramón Fernández en una de sus oficinas en TV Azteca (Foto: Youtube/Historias Engarzadas)

Así fue la discusión de José Ramón Fernández con el Perro Bermúdez

En una entrevista con Héctor Huerta en YouTube, el Perro recordó cómo fue esa discusión con Joserra. Lo primero que aclaró fue que, nunca se les pidió en Televisa que hablaran bien del club América o de la selección mexicana. Pero, José Ramón tachó de “matraquero”, así que lo encaró.

En un programa de Univisión en el que ambos colaboraron, el Perro Bermúdez se armó de valor para decirle a José Ramón Fernández que comió del América todos estos años.

“Eso de matraquero estuvo en un programa de Univisión que fue un exitazo y ahí me tocó estar con Faitelson y con José Ramón, y ambos me dijeron eso de ‘matraqueros’ y le dije: ‘A mí nadie me dijo que tengo que apoyar, y te lo digo. Sin embargo, tú mi querido José Ramón comiste con manteca gracias al América, porque le pegabas al América”, contó el Perro Bermúdez.

En una entrevista con Héctor Huerta en YouTube, el Perro recordó cómo fue esa discusión con Joserra (IG/ @enriquebermudez_)

Pero, la discusión no terminó ahí, ya que el narrador siguió soltando comentarios hacia José Ramón por su postura anti americanista y lo que logró con todo ello.

“Y si no hubiera sido por el América no hubieras comido con manteca, ni tuvieras todo el público que tuviste. Objetivo, nunca fuiste, y el momento en el que le tiras a un equipo no eres objetivo y te lo digo claro”, agregó.

Después de ese incidente, José Ramón Fernández y Enrique Bermúdez siguieron con sus carreras en los medios, pero, la rivalidad se fue apagando poco a poco. En la actualidad tienen una gran relación, según el ex colaborador de TUDN.