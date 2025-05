¿Era penal? Henry Martín fue derribado por Piovi; así fue la polémica jugada en el América vs Cruz Azul (REUTERS/Raquel Cunha)

En la semifinal de vuelta en el América vs Cruz Azul se vivieron diferentes acciones polémicas, pero, una de ellas pudo haber cambiado el panorama para las Águilas de André Jardine, un posible penal causó furor y debate en redes sociales.

Henry Martín pedía que se le marcara un penal a favor, las acciones sucedieron cerca del minuto 30 en el primer tiempo, en ese momento el marcador iba 0 - 0. Y es que, la infracción que cometió Gonzalo Piovi provocó opiniones por la manera en la que derribó al capitán americanista.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes de la transmisión, Henry Martín llevaba el esférico por la banda de la izquierda, en la marca tenía encima a Piovi. Cuando ambos entraron a la zona chica, el máximo goleador azulcrema se cayó y estaba perfilado para tirar a gol, pues Piovi interpuso su pie para frenar el ataque.

(REUTERS/Raquel Cunha)

¿Era penal para Henry Martín?

Según con Fernando Cantante Guerrero, ex árbitro de la FIFA, nunca hubo infracción para marcar penal a favor del América. En la transmisión de TUDN argumentó que Henry Martín detuvo su carrera para recibir el golpe y se tiró al césped.

“NO PENAL sobre Henry de @ClubAmerica detiene su carrera y ya va cayendo cuando sucede el contacto de Piovi de @CruzAzul Observen como arquea el cuerpo Henry y junta las piernas al sentir el contacto“, explicó.

👉👉 Observen como arquea el cuerpo Henry y junta las piernas al sentir el contacto🔥🔥 pic.twitter.com/c8FqllzrKt — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 19, 2025

Comentarista de TUDN se retracta tras decir que América tenía acuerdo para ser pentacampeón

Un reciente comentario realizado por César Procel, comentarista de TUDN Radio en Estados Unidos, desató una intensa controversia en redes sociales al afirmar que el club América tenía un supuesto acuerdo para convertirse en pentacampeón de la Liga MX.

Según sus declaraciones iniciales, las Águilas, que actualmente ostentan el tricampeonato, ganarían dos títulos más de manera consecutiva, incluyendo el Clausura 2025, antes de ceder protagonismo a otros equipos como Toluca o Cruz Azul, mientras que Chivas no obtendría un campeonato hasta 2027. Tras la ola de reacciones que generaron sus palabras, Procel se retractó y aclaró que todo se trató de un comentario en tono sarcástico.

El comentarista aseguró que sus declaraciones, realizadas durante una transmisión, no tenían intención de ser tomadas en serio. Según explicó, su comentario hacía referencia a una percepción común entre algunos aficionados, quienes consideran que el América recibe apoyo debido a su vínculo con Televisa, empresa propietaria del club. Procel señaló que no esperaba que sus palabras fueran interpretadas como una afirmación literal y lamentó que el contexto de su comentario no fuera entendido. “Es absurdo pensar que existe un acuerdo de este tipo, y eso es mi culpa porque no vieron el contexto de esto”, afirmó.