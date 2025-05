José Ramón Fernández genera polémica por mensaje a Pepe Mujica que es atribuido a David Faitelson

El periodista deportivo dedicó unas palabras para el expresidente uruguayo. (Jovani Pérez)

En medio del luto internacional por la muerte de José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de Uruguay y símbolo de la lucha por la justicia social en América Latina, un mensaje de despedida publicado por José Ramón Fernández generó controversia en redes sociales. Aunque su posteo fue, en apariencia, un homenaje sincero, no faltaron quienes interpretaron el mensaje como una indirecta hacia David Faitelson.

La muerte de Mujica, ocurrida este martes a los 89 años en su finca de Rincón del Cerro a las afueras de Montevideo, generó una ola de reacciones en todo el continente. Su legado como político austero, firme defensor de la ética pública y crítico de los excesos del poder, tocó profundamente a muchos mexicanos, especialmente en sectores progresistas.

No solo fue un presidente atípico, sino un referente moral, cuyas palabras resonaron más allá de las fronteras de Uruguay.

Partiendo de esa premisa, el conocido periodista deportivo mexicano, José Ramón Fernández, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en honor a Mujica.

“Lecciones de Pepe Mujica que traspasan fronteras; un hombre verdaderamente ejemplar, bueno, sencillo, honesto, coherente e inteligente!”, mencionó Joserra a través de las redes sociales.

Palabras de despedida por parte de José Ramón Fernández hacia Pepe Mujica. (X/José Ramón Fernández)

Posteriormente, el periodista de ESPN resaltó los puntos más importantes de su legado, así como las enseñanzas que dejó en la sociedad a lo largo de las últimas décadas.

“El odio termina estupidizando y destruye

2. No se cansen de ser buenos, aunque no sirva de mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo

3. No hay que vivir para odiar ni para sembrar odio, hay que vivir para sembrar esperanza. 4. Triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar

5. Luchen por vivir la vida, se acaba a cada minuto”; fue lo que indicó José Ramón en su publicación", indicó el polémico periodista deportivo.

Palabras de despedida por parte de José Ramón Fernández hacia Pepe Mujica. (X/José Ramón Fernández)

No obstante, más allá de quedar como un homenaje, sus palabras generaron controversia luego de que diferentes usuarios afirmaran que todo se trataba de un mensaje para David Faitelson, con quien recientemente se vio involucrado en un nuevo escándalo luego de que este último señalara que Joserra tuvo problemas de adicción.

A su vez, otros cibernautas arremetieron contra el periodista poblano, apuntando que él nunca predicó con el legado de José Mujica, tomando como referencia las constantes críticas y quejas de diferentes comentaristas que llegaron a trabajar con él.

Por otro lado y más allá de la polémica, hubo quienes no perdieron el foco del mensaje, recordando por qué Mujica fue tan querido en México.