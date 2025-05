Andrés Montaño se pierde la semifinal América vs Cruz Azul, confirman fuerte lesión

La directiva celeste dio la mala noticia a la afición este martes. (Cruz Azul)

Cruz Azul se encuentra preocupado luego de que se diera a conocer que el extremo Andrés Montaño no podrá formar parte del equipo en lo que resta del torneo Clausura 2025 a raíz de una fuerte lesión que fue confirmada por la directiva.

Através de sus redes sociales, el conjunto de La Noria reveló el parte médico del jugador quien no pudo continuar su participación en el partido contra los panzas verde en Estadio Olímpico Universitario en donde fue reemplazado. No obstante, fue hasta este martes, 13 de mayo, que los médicos confirmaron que ya no podrá regresar al banquillo celeste.

“Durante el partido ante León en los Cuartos de Final de Vuelta del Clausura 2025, nuestro #10 salió al minuto 8 por lesión. Después de hacerle los estudios correspondientes, este martes se le confirmó una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda. Andrés se someterá a cirugía en los próximos días para reparar la lesión. El tiempo de recuperación será de acuerdo con su evolución”.

El jugador estará en recuperación tras ser intervenido, aún se desconoce cuánto tiempo abandonará a la Máquina. (Cruz Azul)

¿Qué es la rotura de ligamentos y cuánto tiempo tarda en recuperarse?

La rotura de ligamentos es una de las lesiones más comunes en el ámbito deportivo, aunque también puede presentarse en la vida cotidiana como consecuencia de caídas, accidentes o movimientos bruscos. Esta lesión, que afecta las fibras resistentes que conectan los huesos entre sí y estabilizan las articulaciones, puede tener distintos grados de gravedad y tiempos de recuperación variables, dependiendo del ligamento afectado y la severidad del daño.

Los ligamentos son estructuras fibrosas similares a cuerdas, compuestas principalmente de colágeno. Su función principal es proporcionar estabilidad a las articulaciones, como las de la rodilla, el tobillo, el hombro o el codo. Cuando un ligamento se somete a una fuerza excesiva o a un movimiento para el cual no está preparado, puede estirarse más allá de su capacidad, provocando una distensión o, en casos más graves, una rotura parcial o total.

La rotura de ligamentos suele estar asociada a deportes de contacto o de alta exigencia física, como el fútbol, el básquetbol o el esquí, pero también puede ocurrir al torcerse un tobillo en la calle o al caer de forma inesperada.

Tipos de rotura de ligamentos

Existen distintos grados de lesión ligamentaria:

Grado 1 (leve) : el ligamento se estira, pero sin llegar a romperse. Hay dolor, pero la movilidad no se ve muy afectada.

Grado 2 (moderado) : hay una rotura parcial del ligamento. Suele presentarse inflamación, inestabilidad moderada y dolor significativo.

Grado 3 (grave): el ligamento se rompe por completo. Esta lesión suele generar inestabilidad severa en la articulación, dolor intenso e imposibilidad de continuar la actividad física.

Entre las roturas más comunes destacan la del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla, el ligamento lateral del tobillo, y el ligamento colateral medial, también en la rodilla.

ARCHIVO - Un lesión frecuente de mujeres en actividades deportivas es la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. Foto: Robert Günther/dpa

¿Cuánto tiempo tarda la recuperación?

El tiempo de recuperación depende de diversos factores: el ligamento afectado, el grado de la lesión, la edad y condición física del paciente, y el tipo de tratamiento empleado.

Lesiones leves (grado 1) : entre 2 y 4 semanas.

Lesiones moderadas (grado 2) : entre 4 y 8 semanas, con fisioterapia.

Lesiones graves (grado 3): pueden requerir entre 4 y 9 meses para una recuperación completa, especialmente si se realizó cirugía.

En el caso de lesiones como la del ligamento cruzado anterior, muy frecuentes en deportistas, la recuperación tras una cirugía puede extenderse hasta un año, dependiendo de la intensidad del trabajo de rehabilitación.