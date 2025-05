Julio González podría reforzar a Toluca por petición de Antonio Mohamed

Pumas hace oficial la salida de Julio González (Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

El Club Toluca terminó como líder la fase regular del Clausura 2025 de la Liga Mx, siendo uno de los contendientes al título, luego de lo mostrado por su ofensiva, sin embargo, siguen padeciendo en la portería, por lo que ya estaría buscando en reforzarse para el siguiente torneo.

Los Diablos han mostrado un cambio importante tras la llegada de Antonio Mohamed, quien armó un equipo competitivo en la mayoría de los sectores. Por desgracia, tuvieron que darle salida a Tiago Volpi por cuestiones personales, algo que sin duda los ha afectado en gran medida.

El equipo trajo a Pau López para cubrir dicha posición, pero su rendimiento ha dejado mucho que desear, cometiendo errores importantes que les han costado partidos, algo que no tiene contento al director argentino.

De acuerdo con información de El Francotirador, Mohamed tiene como un deseo importante el fichaje de Julio González, futbolista que actualmente milita en el Club Puebla, luego de su polémica salida de Pumas, tras una pelea con Gil Alcalá, siendo una pieza importante para la franja junto a Miguel “Wacho” Jiménez, con quien ha peleado la titularidad.

Puebla le dio la bienvenida a Julio González, su nuevo portero (X/ @ClubPueblaMX)

“El punto débil del plantel del Turco está en la portería, pues el español Pau López no resultó garantía y Luis García no terminó por consolidarse. La opción que no se saca de la cabeza Mohamed es ni más ni menos la de Julito González”, compartió “El Francotirador” en su columna.

Mohamed y González tuvieron la oportunidad de coincidir en el cuadro universitario, en donde el portero fue el titular indiscutible durante toda su gestión, demostrando un gran nivel, mismo que lo llevó a ser convocado por la Selección Mexicana, logrando jugar una Copa América con el combinado tricolor.

Por el momento, la tarea de Antonio Mohamed es la de convencer a la directiva de ir por el portero de Puebla, un tanto para que Pau López pueda tener competencia en dicha posición, ya que Luis García no ha podido conseguirlo, pese a que parecía la primera opción luego de la salida de Volpi.

El portal Transfermarkt tiene valorado a Julio González en USD 800 mil, un precio que podrían pagar los escarlatas sin problema. Además, Puebla no tendría problema en dejarlo salir, dado que tienen a Jiménez para mantenerse en esa posición, suma al hecho de que buscan una reestructuración del equipo y podrían ir por otro guardameta en el mercado de fichajes.