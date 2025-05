Canelo lanza retador mensaje a William Scull previo a la pelea: “Se va a comer mi puño”

Canelo Álvarez lanzó una advertencia a William Scull (Captura YouTube TV Azteca Deportes)

El publico de Arabia Saudita está listo para ver la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra William Scull, el campeón mexicano tiene la oportunidad de unificar por segunda ocasión los títulos de los supermedianos, ya que buscará arrebatarle al cubano su fajilla de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Este jueves 1 de mayo se llevó a cabo la última conferencia de prensa previa a la pelea, por lo que Canelo no desaprovechó el espacio para lanzarse contra su rival. A pesar de que durante la promoción de la pelea, ambos boxeadores se han mostrado respetuosos, el tapatío lanzó un retador mensaje.

Y es que, en días previos Scull aseguró que dará una gran exhibición, pues saldrá al ring a “comerse al Canelo“, por lo que recibió una respuesta del campeón de la AMB, CMB y OMB.

La advertencia que Canelo lanzó a William Scull

Canelo Álvarez lanzó una advertencia a William Scull de cara a la pelea por el cinturón de la FIB Crédito:X/ @BoxAzteca7

Saúl compartió ante los medios que está listo para enfrentarse a Scull, por lo que no dudó en advertirle para que se prepare para los puños del tapatío. “Él va a sentir el golpe del Canelo este sábado", sentenció.

En cuanto a las declaraciones de Scull y las amenazas de que “se comerá a Canelo" en Arabia Saudita, Álvarez se mostró confiado de sus habilidades y aclaró que no todos sus rivales sobreviven.

“Muchos boxeadores han tratado de sobrevivir en el ring, no lo han logrado ¿él lo va a lograr?, está bien, yo no creo. Dice que él me va a comer, que quiere comerse al Canelo, pero lo que va a comer será mi puño“, sentenció Canelo Álvarez.

Álvarez se mostró confiado de sus habilidades y aclaró que no todos sus rivales sobreviven (Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Desde la perspectiva del mexicano, muchos de sus oponentes y críticos suelen lanzar comentarios sobre cómo será la pelea, por lo que aseguró que en esta ocasión William Scull no sabrá lo que le espera, pues será una pelea distinta y se llevará grandes sorpresas.

“Todo mundo habla porquerías, pero, esta vez va a ser diferente porque va a sentir algo distinto que nunca ha sentido. Esto no es nuevo para mí, para él sí lo va a ser. Y va a sentir algo que nunca lo ha sentido”, precisó.

El combate ha generado gran expectativa, no solo por la calidad de los contendientes, sino también por el escenario en el que se llevará a cabo. Arabia Saudita se ha convertido en un destino recurrente para eventos deportivos de alto perfil, y la Arena ANB será el epicentro de una velada que podría marcar un antes y un después en la categoría de las 168 libras.

El combate ha generado gran expectativa, no solo por la calidad de los contendientes, sino también por el escenario en el que se llevará a cabo (Captura YouTube TV Azteca Deportes)

La posibilidad de sorpresas está latente, Scull llega invicto y con la intención de demostrar que puede competir al más alto nivel. Aunque Canelo Álvarez cuenta con la experiencia y el respaldo de una carrera consolidada, el cubano ha dejado claro que no será un rival fácil de superar.