La advertencia de Juan Manuel Márquez a Julio César Chávez Jr. para su pelea contra Jake Paul

Juan Manuel Márquez lanzó una advertencia a Chávez Jr. previo a su pelea con Jake Paul (Cuartoscuro.com// IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. regresará al ring para protagonizar una de las peleas más mediáticas de toda su carrera, el Junior se enfrentará a Jake Paul, influencer y youtuber norteamericano que se convirtió en boxeador. Fue por medio de redes sociales que el mexicano confirmó este evento.

Será el próximo sábado 28 de junio cuando Chávez Jr. se enfunde en sus guantes para demostrar su talento, pese a los recientes problemas personales que vivió, es la oportunidad de reivindicar su carrera en el boxeo mundial.

Desde que hizo oficial el evento, diferentes analistas y ex púgiles empezaron a compartir su opinión sobre el evento, tal fue el caso de Juan Manuel Márquez. El Dinamita no dudó en lanzar una fuerte advertencia al hijo del gran campeón mexicano, ya que explicó los riesgos que hay en este evento.

Julio César Chávez Jr. regresó al ring con un triunfo (IG/ @jcchavezjr)

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez de la pelea Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul?

En una entrevista para ProBox TV, el Dinamita Márquez explicó que Chávez Jr. está obligado a ganarle a Jake Paul, ya que, si no lo hace, tendrá consecuencias en su carrera y para el apellido Chávez en el boxeo. Desde la perspectiva del ex pelador, Julio César ya tiene amplia experiencia en el box, cosa que Jake Paul no tiene.

Por ello, enfatizó en la importancia de que gane la pelea. “¿Qué pasaría si Julio César Chávez Jr. pierde? imagínate que batacazo para el boxeo, prácticamente Julio César Chávez Jr fue campeón del mundo, es 100% boxeador", compartió.

Y es que, Juan Manuel Márquez resaltó que si Chávez Jr. pierde ante el youtuber, la noticia no solo pesará para él y su apellido, sino para el boxeo mexicano por lo que representa el Junior en el deporte de los puños y guantes.

“Creo que sería una noticia desagradable para él y para el boxeo, un youtuber que se dedicó al boxeo... si llegara a pasar, Chávez Jr. tendría que analizar qué es lo que quiere de su carrera, qué quiere para él. Sería un desastre”, sentenció.

El Dinamita Márquez explicó que Chávez Jr. está obligado a ganarle a Jake Paul (AP Foto/Julio Cortez)

¿Qué necesita Chávez Jr. para vencer a Jake Paul, según Juan Manuel Márquez?

El excampeón del Consejo Mundial de Boxeo explicó la manera en la que Julito podría llevarse el combate. Apostó por la preparación física y por las combinaciones de golpes, ya que aseguró que serán importantes para la pelea. Márquez le pidió a Julio César Chávez Jr. tener cuidado al momento de lanzarse al ataque.

“Atacarlo, no dejarlo pensar, usar sus combinaciones. Tiene que ir al cuerpo, tiene que tener cuidado de unos mandarreazos [sic] que lanza Jake Paul. Tiene que tener cuidado cuando vaya a atacarlo, creo que es lo que tiene que hacer el Junior, atacarlo, no dejarlo pensar, irse al cuerpo”, precisó.

Chávez Jr. compartió qué dijo su papá, Julio César Chávez, sobre la pelea que tendrá en junio ante Jake Paul Crédito: YouTube/ Boxeo Mundial

Por último, agregó que el Junior tiene una mínima ventaja ante Paul, pues su amplia trayectoria en el pugilismo le dará herramientas para pelear a diferencia del norteamericano.

“Hay que ver qué va a pasar en la pelea, si se va a preparar bien Julio César Chávez Jr., si va a lanzar golpes, si se va a mantener en activo. Hay que recordar que Jake Paul es un peleador que entrena, pero no es un peleador dedicado al boxeo, no ha pasado un proceso de amateur a profesional”