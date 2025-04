Así reaccionó Julio César Chávez cuando su hijo el Junior confirmó la pelea contra Jake Paul

Cómo reaccionó Julio César Chávez al anuncio de la pelea de su hijo contra Jake Paul (EFE/Juan Carlos Cruz)

Julio César Chávez Jr. se alista para protagonizar una de las peleas más mediáticas de su carrera en el boxeo internacional, el Junior se enfrentará a Jake Paul. El norteamericano incursionó en el deporte de los puños y guantes al grado que ya retó a grandes figuras —como su enfrentamiento con Mike Tyson— ahora se medirá ante el excampeón mexicano.

El duelo de Chávez Jr. vs Paul fue confirmado en redes sociales, Julio se encargó de compartir el cartel oficial del evento que se realizará el 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California, en Estados Unidos. El combate representa una oportunidad para Chávez Carrasco de retomar de lleno su carrera.

Tras los conflictos personales que vivió —a causa de su problema de adicciones— Chávez Jr. reveló cómo fue la reacción de su papá, Julio César Chávez González, quien lo ha apoyado en todo momento. El hijo del gran campeón mexicano compartió cómo recibió su padre esta noticia, pues siempre confió en que su hijo retomaría su vida y su carrera en el deporte de manera limpia.

¿Qué dijo Julio César Chávez de la pelea de su hijo contra Jake Paul?

Chávez Jr. compartió qué dijo su papá, Julio César Chávez, sobre la pelea que tendrá en junio ante Jake Paul Crédito: YouTube/ Boxeo Mundial

Lo primero que compartió Chávez Jr. sobre la pelea fue que su papá tomó la noticia con gran alegría, pues se entusiasmó del evento que tendrá su hijo, así como para el apellido Chávez, el cual tiene un gran peso en el boxeo mexicano e internacional. Fue en entrevista para el canal Boxeo Mundial donde dio detalles de la reacción del César del Boxeo.

Según reveló Chávez Jr., el retirado campeón sintió curiosidad y desesperación por conocer los acuerdos a los que llegó con Jake Paul, pues no sabía si eran rumores o si era real el evento.

“Ya sabía él en esa semana y ya estaba bien desesperado, me decía ‘oye ¿si es cierto?‘, le decía ‘ya firmé la pelea’, ‘pero no ha salido nada’ y esto y el otro, él me habló“, compartió.

Chávez Jr pelaará contra Jake Paul en junio (X/ @OscarDeLaHoya)

Una vez que el Junior le compartió todos los detalles de la pelea, explicó que su papá lo alentó a dar lo mejor de sí y prepararse para dar una gran demostración arriba del ring.

“Muy contento, él dice: ‘Es la oportunidad que tú tienes de ganar esta pelea, prepárate al 100 por ciento, gánale, imagínate todo puede volver atrás, pelea con quién tu quieras”, agregó.

Chávez Jr. quiere “cerrarle el hocico” a su papá en la pelea contra Jake Paul

En la misma entrevista, Julio César Chávez Jr. compartió en tono de broma que quiere “cerrarle el hocico” a su papá, y para ello se comprometió a ganar el encuentro, pues compartió que el César del boxeo le pidió que haga eso, que le demuestre sus habilidades en el rin.

Chávez Jr se enfrentará a Jake Paul (IG/ @jcchavezjr)

Se sinceró sobre su relación actual con su papá tras superar problemas de adicciones, por lo que mostró entusiasmo de ganar la pelea.

“Es un papá que estuvo en mi mejor momento, que también se sintió mal de el ver a su hijo como estaba, y que ahora vuelva, otra vez, esta oportunidad, me imagino que ha de estar muy contento de que vaya a ganar la pelea y callarle el hocico, como el diría”, finalizó.