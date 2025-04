Este es el famoso comentarista de TUDN que hizo sparring con Canelo Álvarez

Carlos "El Zar" Aguilar reveló que hizo una sesión de sparring con Canelo Álvarez (TUDN)

Canelo Álvarez se sigue preparando de cara a su próxima pelea que será el 3 de mayo contra William Scull en Riad, Arabia Saudita, en donde buscará unificar por segunda ocasión todos los títulos del peso supermediano, el jalisciense expondrá sus campeonatos del CMB,AMB y OMB, mientras que el cubano pondrá en juego el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Este combate representa el primer reto del tapatío fuera del continente, pues anteriormente la mayoría de sus peleas se realizaban en Estados Unidos, sin embargo, el contrato que firmó con Turki Al-Sheikh lo obligará a ir a pelear a tierras árabes en tres ocasiones.

¿Quién es el comentarista que hizo sparring con Canelo Álvarez?

En entrevista con el “Escorpión Dorado”, Carlos “El Zar” Aguilar reveló la vez que hizo un sparring a lado de Canelo Álvarez y explicó cómo el pugilista mexicano pega de manera dolorosa con sus nudillos.

“El último con el que me subí fue con Canelo y la neta me trató muy bien, pero si me soltó dos muy buenos (golpes). Él pega con este nudillo en forma de volado y te pega en los hombros, una técnica que el comenzó a implantar. El día que lo hizo Canelo, sentí el dolor, no en el hombro, en la coronilla” comentó el narrador de TUDN.

Aguilar detalló que a pesar de que Saúl lo trató bien durante el sparring, fue una experiencia muy dolorosa, pues dos golpes que recibió del campeón mexicano fueron suficientes para que en la noche le diera fiebre. Y finalmente, también mencionó que ha hecho sesiones de sparring con otros boxeadores profesionales como Antonio Margarito, Manny Pacquiao y Marco Antonio Barrera.

Canelo ya se encuentra en Arabia Saudita

Por su parte, Saúl Álvarez ya aterrizó en tierras árabes para comenzar la adaptación, especialmente al horario, ya que su pelea será a las 6 de la mañana (hora local) y alrededor de las 9 de la noche en la Ciudad de México. En un video compartido por el jeque árabe, Turki Al-Sheikh, se puede observar al pugilista de Guadalajara vestido de blanco y acompañado de su equipo de trabajo, encabezado por Eddy Reynoso.

Canelo Álvarez ya está en Arabia Saudita para pelear contra William Scull

La última vez que el oriundo de Guadalajara se subió a un ring a pelear, fue el 14 de septiembre de 2025 cuando se enfrentó Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena de las Vegas, Nevada, donde pudo salir con la victoria luego de imponerse de forma contundente por decisión unánime con tarjetas 117-110, 118-109 y 118-109.