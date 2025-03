Luis Malagón encaró a Faitelson y Andrés Vaca por críticas a su actuación con la selección mexicana

Luis Malagón encaró a Faitelson y Andrés Vaca por críticas a su papel en la selección mexicana (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

México ganó por primera vez la Nations League de Concacaf con un marcador de 2 - 1 ante Panamá, la selección de Javier Aguirre rompió esa racha negativa que arrastraba el Tri desde la creación de este torneo. Una de las figuras destacadas de la competencia fue Luis Ángel Malagón.

El arquero del club América fue reconocido por la Concacaf como mejor portero de este torneo, al término de las celebraciones, Luis Malagón ofreció unas entrevistas con los medios. Y cuando charló con TUDN se lanzó contra David Faitelson y Andrés Vaca.

Ambos comentaristas cuestionaron la calidad de Malagón para ser el portero titular del Tri, principalmente por los errores que cometió en la semifinal contra Canadá. Ante estas críticas, el tricampeón con las Águilas se animó a encarar en vivo a Faitelson y a Vaca.

Así reaccionó Luis Malagón a las críticas de Faitelson y Andrés Vaca

Andrés Vaca y Faitelson criticaron a Malagón (Captura TUDN)

Durante el programa Línea de 4, Gibrán Araige tuvo la oportunidad de entrevistar a Malagón, pero el arquero tomó el espacio para lanzarse contra los analistas deportivos. El momento se dio cuando Andrés Vaca le preguntó a Malagón sobre la presión que hay en la portería de la selección mexicana.

"El arco de la selección es una de las más competidas y uno de los puestos más deseados, ¿sientes presión cuando sales a la cancha y defiendes el arco de la selección?“, cuestionó Vaca.

De inmediato, el futbolista de 28 años no olvidó las críticas que recibió, por lo que “agradeció” las críticas de Vaca y Faitelson.

“Sí vi tu podcast, con David en la mañana, dije ‘no mam****s, la mufota ¡qué bueno que me quieren!“, sentenció.

Malagón aseguró que es buena la competencia interna en el Tri ( Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Pero, de inmediato, expuso su punto de vista sobre la competencia interna en la selección mexicana.

“Es un tema lindo porque al final del día en la selección siempre va a haber competencia, lo vemos con Tala, con Carlos, Memo, se me puede escapar Acevedo... el que está aquí puede hacer las cosas de buena manera y hoy le agradezco al profe, a mis compañeros, la confianza. A Dios por darme la oportunidad de estar aquí, no me imaginé hace muchos años hoy estar aquí”, compartió.

Pero, al finalizar su participación, Luis Malagón volvió a lanzarse contra sus críticos. “Hoy toca disfrutar, no sé que depara el cuerpo hoy pero hay que aprovechar este día, un gusto saludarlos y agradecerles a David y a Vaca porque me mufaron”.

Luis Ángel Malagón se dice 'emocionado' por el campeonato mexicano: "Me dan más ganas de mejorar y seguir en ascenso"🦇🧤



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/zkrpQ2silG — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 24, 2025

¿Qué dijo Andrés Vaca y David Faitelson sobre Malagón?

En un podcast de TUDN, ambos comentaristas deportivos hablaron sobre el papel de Luis Malagón en la selección mexicana, y Vaca fue contundente al cuestionar los errores del arquero americanista.

“Tengo la sensación de que Luis Ángel Malagón está a un error importante de que el Vasco se vaya por el Tala Rangel de cara a la final”, comentó Vaca.

Mientras que Faitelson compartió: “El Tala es buen portero, quizá juega mejor con los pies que Malagón, tiene esa facilidad. Malagón se ha ganado su lugar ahí, todos los porteros se equivocan, el problema es que te equivocas en un momento decisivo”.