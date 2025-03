Ex entrenador de Golovkin lanza dura crítica a la pelea de Canelo Álvarez vs Crawford: “Lo castigará y lo lastimará”

(AP Foto/John Locher, archivo)

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford aún no es oficial, sin embargo, en los últimos días ha dado mucho de que hablar en el mundo del boxeo. Esta pelea sería la segunda de cuatro que firmó el tapatío con el jeque árabe, Turki Al-Sheikh, la cual se espera que se realice en Estados Unidos.

Previo a la posible función, Abel Sánchez señaló que el combate entre el tapatío y el estadounidense será ridículo, ya que son dos peleadores completamente diferentes y aseveró que sería una pelea por la que él no pagaría por ver.

“La pelea que tiene por delante después de Scull (ante Crawford) me parece ridícula, son dos personas completamente diferentes. Canelo ha recibido golpes de tipos grandes, y nadie le ha hecho nada, así que no creo que esta pelea deba ocurrir. Lo he dicho desde el principio, pero el dinero está ahí para ambos, así que se está haciendo, aunque no es una pelea que yo pagaría por ver”, afirmó Sánchez en entrevista con BoxingNews.

Asimismo, también mencionó que no duda del talento de Bud Crawford, sin embargo, Álvarez es más grande y terminará por castigarlo y lastimarlo.

“Creo que sí, creo que Canelo lo detendrá”, afirmó Abel Sánchez. “Y no es porque Terence no sea talentoso. Terence es un peleador talentoso, pero estás hablando de un hombre grande, acostumbrado a pelear con tipos grandes. Eventualmente, atrapará a Crawford, lo castigará y lo lastimará”.

El pugilista estadounidense tendrá que subir hasta dos divisiones para medirse al tapatío, aunque no será algo nuevo para él, ya que anteriormente ha escalado de divisiones para ser campeón.

Terence Crawford afirma que de ganarle a Canelo Álvarez se convertirá en uno de los mejores peleadores de la historia (Crédito: Reuters / AP)

Canelo Álvarez por el indiscutido

Por su parte, Álvarez se encuentra en preparación rumbo a su próximo combate que será contra William Scull el 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita. El mexicano buscará unificar por segunda ocasión los cuatro cinturones del peso supermediano, él expondrá los campeonatos del CMB,AMB y OMB, mientras que el cubano el título de la FIB.

Saúl era campeón indiscutido en el peso supermediano desde 2022 hasta que fue despojado del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el año pasado, esto tras anunciar su combate contra Edgar Berlanga. El mexicano perdió el título del organismo luego de no pelear con Scull, quien era el rival mandatorio en ese momento.

William Scull y Canelo Álvarez se vieron las caras por primera vez (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

La última vez que el jalisciense tuvo actividad arriba de un ring fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó al boricua Edgar Berlanga. Aquella noche, Canelo siguió demostrando su dominio en las 165 libras y derrotó al puertorriqueño por decisión unánime y aunque no lo pudo noquear, lo derribó en el tercer asalto de la función.