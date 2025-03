Tata Martino acepta que tal vez se equivocó en no llevar a Santiago Gimenez al Mundial: “No era el mismo que tenemos hoy”

Tata Martino se sincera y afirma que tal vez fue un error no llevar a Santiago Gimenez al mundial de Qatar 2022 (Foto - REUTERS)

Gerardo “Tata” Martino vivió momentos polémicos al frente de la Selección Nacional, uno de ellos cuando tomó la decisión de no convocar a Santiago Gimenez para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El entrenador argentino prefirió llevar a otros delanteros como Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín.

Y es que luego de casi tres años, Martino declaró que tal vez sí fue un error no llevar a Santiago al Mundial. En entrevista con ESPN, el técnico señaló que “Bebote” no es el mismo que el de aquella época, además, mencionó que probablemente es el mejor futbolista mexicano de la actualidad.

“Puede ser. Lo acepto. Puede ser que sea una mirada. Evidentemente, yo tomé otra decisión, pero acepto que pudo ser una mirada válida y que cualquier otro en mi lugar la pudo haber llevado adelante. Insisto, aquel ”Chaquito" de la época de la Copa del Mundo no era el mismo que tenemos hoy. No lo quiero usar como excusa, y por eso digo que quizá usted tenga razón y quienes piensen que sí (se equivocó). Santiago probablemente sea el futbolista mexicano de mejor actualidad , pero aun así he escuchado o he visto partidos de Copa Oro o Nations League y termina, muchas veces, siendo un jugador discutido y vaya que está yendo por un buen camino", afirmó Tata Martino en la entrevista.

Santiago Giménez, el goleador en forma del Feyenoord, se convierte en una pieza clave en el ataque de la Selección Mexicana (Santiago Gimenez)

Cabe indicar que en aquel momento, “Chaquito” vivía un buen momento con el Feyenoord de Países Bajos, donde tenía pocos minutos pero marcaba goles. Posteriormente, Santi se ganó la titularidad del equipo y se convirtió en una de las piezas claves para ganar títulos.

Soccer Football - Serie A - Bologna v AC Milan - Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, Italy - February 27, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez shoots at goal REUTERS/Daniele Mascolo

Santiago Gimenez y el nuevo reto con el AC Milan

Con el cuadro de la Eredivisie, Gimenez logró disputar un total de 105 partidos, anotar 65 goles y dar 14 asistencias, a esto se suma los tres trofeos que levantó, una liga local, una copa y una supercopa. Sin embargo, luego de más de dos años, el atacante nacional llegó a reforzar al AC Milan de Italia para afrontar un nuevo reto en su carrera.

Con esto, Santiago se convirtió en el primer futbolista mexicano en jugar para el cuadro “Rossoneri”, además, de ser uno de pocos jugadores aztecas en disputar la liga italiana. Por el momento, con el conjunto de la Serie A lleva 10 encuentros, donde ha podido marcar goles en tres ocasiones, además, de dar un par de asistencias.