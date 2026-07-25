Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocen a la perfección: la prueba viral que desató peticiones de reconciliación en redes

Los videos, publicados en dos partes, acumularon más de 179 mil “me gusta” y desencadenaron una ola de comentarios pidiendo su reconciliación. @hastaelfindelmundo_peli/Instagram)

La ex pareja y ahora co protagonistas Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estelarizaron una dinámica de preguntas cruzadas durante la gira de medios de su película Hasta el fin del mundo, y el resultado sorprendió a sus seguidores: se conocen casi a la perfección.

Los videos, publicados en dos partes, acumularon más de 179 mil “me gusta” y desencadenaron una ola de comentarios pidiendo su reconciliación.

La dinámica consistía en que cada uno respondiera preguntas sobre las preferencias del otro demostró que ambos comparten además de una hija y años de matrimonio interrumpido, una historia de vida juntos que el tiempo no borra.

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Divertida dinámica durante promoción de la cinta Hasta el Fin del Mundo, donde Mauricio Ochmann y Aislinn Derbéz demostrarion cuanto se conocen (Instagram/@hastaelfindelmundo_peli)

Aislinn casi a la perfección: cuatro de cinco

Solo falló en el equipo de fútbol: dijo Necaxa cuando la respuesta correcta era el América, lo que provocó carcajadas en el set. (@hastaelfindelmundo_peli/Instagram)

Aislinn acertó el color favorito de Mauricio (negro), su signo zodiacal (Escorpión) y su película preferida —que resulta ser, precisamente, Hasta el fin del mundo—. Solo falló en el equipo de fútbol: dijo Necaxa cuando la respuesta correcta era el América, lo que provocó carcajadas en el set.

Solo tropezó en una: cuando le preguntaron por el equipo de fútbol de Mauricio, dijo “el Necaxa” y sonó el timbre de error entre risas. “Se equivocó adrede, no lo puede ni articular porque le salen ronchas”, bromeó alguien fuera de cámara. Aislinn se corrigió de inmediato: “No, es el América, ¿no?”.

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La última pregunta la tomó desprevenida: el artista favorito de Mauricio. Aislinn no recordaba el nombre de la banda, pero sí el momento: “Andas mucho con esa banda… que me dedicaste una canción bien bonita de amor”.

En un clip el actor entonó —“El tiempo nos demoró. Diferente, pero que no hizo falta”— y reaccionó entre risas: “No me hagas eso, por los clavos del Señor”.

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“El tiempo nos demoró. Diferente, pero que no hizo falta”— y Mauricio reaccionó entre risas: “No me hagas eso, por los clavos del Señor”.(@hastaelfindelmundo_peli/Instagram)

Mauricio, el que más sabe

Mauricio demostró un conocimiento aún más detallado sobre Aislinn. Recordó sin titubear su color favorito (violeta), su película preferida (The Notebook), su signo zodiacal (Piscis) y sus preferencias por los gatos y la playa.

Cuando se le preguntó por el cantante favorito de su exesposa, respondió que Paquita la del Barrio —y aclaró, entre risas, que en algún momento le dedicó “Rata de dos patas”—. La propia Aislinn confirmó el dato con un “Simón”.

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La reacción de los fans

Un tercer comentario, el de mayor alcance con más de 11 mil “me gusta”, preguntó con humor si en “la próxima boda” habría bebidas alcohólicas. (hastaelfindelmundo_peli)

Los comentarios no tardaron en volverse virales. “Botón para que Mau y Ais se dejen de cosas y vuelvan”, escribió un usuario con más de mil “me gusta”. Otro, con casi 1,700 reacciones, fue más directo: “Señores regresen, que no los vamos a juzgar… repito, NO LOS VAMOS A JUZGARRR”.

Un tercer comentario, el de mayor alcance con más de 11 mil “me gusta”, preguntó con humor si en “la próxima boda” habría bebidas alcohólicas. Otros usuarios resumieron el sentir general con frases como “Nos están utilizando y les está funcionando” y “Cuando se acabe la promo necesitaré terapia”.

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Una historia que comenzó frente a las cámaras

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

La relación entre Derbez y Ochmann nació precisamente en un set de filmación. En 2015 protagonizaron juntos A la mala, comedia romántica que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año en México.

La química en pantalla se trasladó a la vida real: en 2016 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Tepoztlán, Morelos, y fundaron juntos la productora A Toda Madre Entertainment. Fue en esa época cuando el guión de Hasta el fin del mundo llegó a sus manos. “Me puse a llorar. No podía parar. No sabía qué me pasaba con ese guion”, recordó Aislinn. Ambos coincidieron en que era una historia que tenían que contar.

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El divorcio que pausó todo

En 2020, semanas antes del inicio de la pandemia de Covid-19, anunciaron su separación tras cuatro años de matrimonio. Derbez describió ese proceso en su podcast La Magia del Caos como “desgarrador y devastador”.

Fue Ochmann quien inició la conversación. “A mí me tocó ser el que me volteé con Ais y decirle: ‘Creo que estamos en caminos distintos’”, relató el actor en entrevista con Yordi Rosado. Ambos habían acudido a terapia de pareja, pero el proceso los llevó a concluir que lo mejor era separarse. Tienen una hija en común, Kailani, nacida en febrero de 2018.

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Tras el divorcio, los proyectos de la productora se repartieron. Aislinn se quedó con Hasta el fin del mundo; Ochmann, con la determinación de participar. “Cada dos años le decía: ‘¿Qué pasó con la película, la vas a hacer o no?, porque sigo apuntado’”, contó el actor durante la alfombra roja del estreno.

La película: un drama de época filmado en España

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

Hasta el fin del mundo es un drama romántico de época en coproducción entre México y España, dirigida por Castro Vizcarra en su debut en largometraje. El guión es obra del director junto a Mario Orozco y Melina Figueroa.

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La trama sigue a Manuel (Ochmann) y Esmeralda (Derbez), dos mexicanos que se conocen y se enamoran tras sobrevivir un accidente de tren en la España de la dictadura franquista. La violencia del régimen los separa.

Quince años después, cuando Manuel está a punto de casarse con otra persona, una llamada inesperada de Esmeralda —quien enfrenta un cáncer en etapa avanzada— lo obliga a enfrentar un pasado que nunca cerró del todo.

Aislinn figura también como productora del proyecto y lo describió como “la mejor película de mi carrera, por todo lo que implica”. La cinta se estrenó el 23 de julio exclusivamente en salas de cine en México, distribuida por Buena Vista International. No tiene plataforma de streaming confirmada, por lo que su desempeño en taquilla determinará su distribución posterior.