México

Trabajador de un cine en Veracruz entra en pánico tras escuchar golpes en un edificio vacío: video causa escalofríos

La grabación acumula miles de reproducciones mientras internautas intentan encontrar una explicación a los extraños sonidos

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Lo que parecía ser una jornada laboral como cualquier otra terminó convirtiéndose en una experiencia que ha despertado la curiosidad de miles de personas en redes sociales. Un empleado de un cine compartió un video en el que asegura haber vivido una serie de hechos inexplicables mientras realizaba las labores de cierre del establecimiento.

La grabación comenzó a circular en plataformas como Facebook y X, donde rápidamente llamó la atención por mostrar los momentos de tensión que experimentó el trabajador al escuchar extraños golpes cuando aparentemente ya no había nadie más dentro del inmueble.

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Según explicó el propio joven al inicio del video, todo ocurrió mientras limpiaba una de las salas del complejo cinematográfico, poco después de que concluyeran las funciones del día.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con su relato, el reloj ya había pasado de las 11:00 de la noche y todos los demás empleados se habían retirado, por lo que él era el único encargado de concluir las actividades antes de cerrar el lugar.

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Mientras realizaba la limpieza, comenzó a escuchar golpes provenientes de una de las puertas de emergencia, situación que lo llevó a sacar su teléfono celular para documentar lo que estaba ocurriendo.

“Me encontraba haciendo limpieza en una sala y me están tocando la puerta de emergencia, el detalle es que ya son las 11 de la noche, me están tocando la puerta, empecé a grabar porque ya estoy solo, soy quien cierra el cine y no sé si sea una persona, eso igual me da bastante miedo”, comentó el trabajador antes de que un nuevo golpe interrumpiera su narración.

Ante el desconcierto, el joven decidió abandonar la sala para dirigirse hacia otra parte del edificio. Sin embargo, los sonidos no desaparecieron.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Al llegar a otra zona del cine, nuevamente escuchó golpes, esta vez cerca de una puerta ubicada en el área de los baños del establecimiento.

Visiblemente nervioso, el empleado volvió a dirigirse a la cámara para explicar que incluso ya había apagado las luces y estaba listo para retirarse cuando los ruidos comenzaron otra vez.

“Ya me iba a salir por mis cosas, ya salí de hecho, ya apagué las luces y me están tocando la puerta, este es el baño que está abajo del cine… ¿Quién eres? Tú no perteneces aquí”, expresó mientras intentaba averiguar el origen de los sonidos.

En un último intento por descubrir qué estaba ocurriendo, dejó su teléfono grabando y avanzó lentamente hacia la puerta desde donde, según él, provenían los golpes.

Cuando finalmente abrió, no encontró absolutamente a nadie del otro lado.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La escena aumentó todavía más la incertidumbre del trabajador, quien decidió abandonar el lugar inmediatamente.

“Yo mejor me voy, vamos, no sé quién anda haciendo estas cosas”, dijo antes de terminar la grabación, mostrando un evidente estado de preocupación.

Hasta ahora se desconoce la identidad del empleado que publicó el video, así como el nombre y la ubicación del cine donde presuntamente ocurrieron los hechos. Tampoco existe información que confirme qué originó los misteriosos ruidos captados durante la grabación.

El caso ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que podría tratarse de un fenómeno paranormal, otros creen que existen explicaciones más sencillas, como movimientos provocados por corrientes de aire, cambios de temperatura o incluso la presencia de alguna persona ajena al inmueble.

Especialistas que estudian este tipo de experiencias señalan que los cines suelen reunir condiciones que pueden generar una mayor sensación de inquietud. La oscuridad, los espacios amplios, el silencio y la acústica característica de estos lugares pueden hacer que cualquier sonido inesperado resulte más impactante para quienes permanecen solos durante la noche.

Aunque el misterio continúa sin resolverse, el video sigue acumulando reproducciones y mantiene dividido al público entre quienes creen haber visto un hecho inexplicable y quienes sostienen que todo tiene una explicación racional.

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