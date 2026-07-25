CDMX se endulza con la Feria del Dulce 2026: conoce la fecha y el lugar del evento

Una mesa con dulces cristalizados mexicanos artesanales de calabaza, camote, higo y piña se presenta en platos de talavera y cestas, bajo una decoración festiva de papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México será sede de una nueva edición de la Feria del Dulce Cristalizado 2026, una celebración que reúne a productores artesanales dedicados a la elaboración de golosinas tradicionales mexicanas.

Durante diez días, las y los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por manos mexicanas, además de disfrutar de una cartelera con actividades culturales y recreativas.

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Este encuentro, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1982 en la alcaldía Xochimilco, celebrará este año su edición número 45. La festividad se ha consolidado como una de las más representativas de la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, donde la elaboración de dulces cristalizados forma parte de una tradición con raíces que se remontan a la época prehispánica.

Además de ofrecer una extensa muestra de confitería típica, el evento contará con conciertos, juegos mecánicos, presentaciones de lucha libre, espectáculos de danza, venta de artesanías y una oferta de gastronomía nacional, convirtiéndose en una opción para quienes buscan conocer una de las expresiones culinarias más emblemáticas de la capital.

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Fecha y lugar de la Feria del Dulce Cristalizado 2026

La Feria del Dulce Cristalizado 2026 se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 26 de julio en la Plaza Lázaro Cárdenas, ubicada en la comunidad de Santa Cruz Acalpixca, en la alcaldía Xochimilco de la CDMX.

Quienes deseen asistir podrán llegar utilizando el Tren Ligero hasta la estación Xochimilco. Desde ese punto será necesario caminar aproximadamente 10 minutos por la calle Gladiolas hacia el embarcadero Fernando Celada para abordar un camión con dirección a Santiago Tulyehualco y solicitar la bajada en el Mercado de Santa Cruz Acalpixca.

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Otra alternativa es viajar desde la estación Tláhuac del Metro y tomar un camión rumbo a Santiago Tulyehualco. Una vez ahí, existen unidades con destino a Xochimilco que también realizan parada en el Mercado de Santa Cruz Acalpixca.

Feria del dulce en Xochimilco. (captura de pantalla)

¿Qué habrá en el evento gastronómico?

El principal atractivo del encuentro será la venta de dulces típicos mexicanos elaborados artesanalmente. Aunque se podrán encontrar productos como dulce de leche, obleas, tamarindos, cocadas, borrachitos, alegrías, camotes e higos, la especialidad son las frutas y verduras cristalizadas.

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La técnica utilizada consiste en secar los productos cultivados en las chinampas y cocerlos con azúcar y almíbar para transformarlos en confitería tradicional. Gracias a este proceso se elaboran piezas de calabaza, higo, limón, naranja, piña, mango, durazno y chilacayote, además de opciones menos comunes como chile, cebolla, zanahoria, jitomate y nopal.

Los asistentes también podrán adquirir las tradicionales canastillas con surtidos de dulces para llevar a casa o regalar. A la oferta gastronómica se sumarán conciertos, exhibiciones artísticas, funciones de lucha libre, venta de artesanías y la elección de la Reina del Dulce Cristalizado y del Rey Niño Canastero, actividades que complementarán la edición 45 de esta tradicional feria en Xochimilco.

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Top 5: dulces tradicionales mexicanos con beneficios nutricionales

La repostería tradicional mexicana ofrece opciones dulces que destacan por su sabor y beneficios para la salud. Entre los cinco mejores con bajo contenido de azúcar se encuentran:

La alegría de amaranto: elaborada con semillas ricas en proteínas y fibra, y la cocada artesanal, que utiliza coco rallado y miel en pequeñas cantidades.

El ate de guayaba, sobre todo en su versión sin azúcar añadida, resalta por su aporte de vitamina C y antioxidantes.

Las palanquetas de cacahuate, preparadas con miel o jarabe natural, ofrecen proteínas y grasas saludables, convirtiéndose en un snack energético tradicional.

La fruta deshidratada (como mango, piña o manzana): mantiene nutrientes esenciales y es una alternativa práctica y natural para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a los sabores típicos de México.

Todas estas opciones permiten disfrutar de la dulcería mexicana sin comprometer el bienestar.