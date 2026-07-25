Diego Luna regresa al universo de Disney: este personaje interpretará en el live action de “Enredados”

Diego Luna se une al live-action de ‘Enredados’ (Composición fotográfica/Disney/EFE/ La Corriente del Golfo)

Enredados, una de las películas más populares del mundo de Disney, le da la bienvenida a Diego Luna para su adaptación en live action con un personaje que promete sorprender a los fanáticos de la cinta.

Hace unos meses con la confirmación del elenco, se dio a conocer que el actor mexicano formaría parte de la producción que ha comenzado con sus grabaciones este verano en España.

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¿Qué papel protagonizará Diego Luna en Enredados?

De acuerdo con la revista estadounidense The Hollywood Reporter, el personaje que interpretará la estrella mexicana fue creado exclusivamente para la nueva versión, por lo que su rol no aparece en el filme original animado estrenado en 2010.

Todos los detalles sobre su papel sigue siendo un misterio, debido a la política de confidencialidad que caracteriza a la empresa de entretenimiento.

Se espera que durante las grabaciones se revele un poco más sobre su participación en la película dirigida por el cineasta australiano Michael Gracey, famoso por su trabajo en el exitoso musical El gran showman (The Greatest Showman).

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La participación de Diego Luna es producto de su fuerte vínculo con Disney, estudio con el que ha trabajado por años al ser el personaje principal de la serie Andor del universo Star Wars. Esta producción, lo llevó a obtener el reconocimiento crítico de la industria, incluyendo las nominaciones a los Emmy, Globos de Oro y Critics Choice.

El actor posee una filmografía amplia tanto en el cine latinoamericano como en Hollywood, con títulos como Y tu mamá también y La Máquina. Paralelamente, sigue desarrollando una carrera como director y productor. Su próximo proyecto, Ashes (Ceniza en la boca), que coescribió y dirigió, se estrenó durante el Festival de Cannes en mayo de 2026.

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Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de "Enredados". (Créditos: Captura de video. Instagram)

Esta historia basada en el cuento de Rapunzel, será protagonizada por Teagan Croft como la princesa del renio Corona y Milo Manheim como Flynn Rider, el carismático ladrón que la acompaña en su aventura. Ambos actores fueron seleccionados tras un proceso de casting internacional que duro algunos meses.

Comienzan las grabaciones de la película en España

La compañía estadounidenses ha iniciado la transformación de la Catedral de Girona en el castillo del reino de Corona para una producción que moviliza a 500 personas, con trabajos que se extenderán hasta el 3 de agosto. El rodaje también se lleva a cabo en varios puntos emblemáticos del casco antiguo, lo que ha generado cierres temporales de negocios y ajustes en las visitas turísticas de la zona.

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El interior del lugar ha sido especialmente acondicionado: los bancos han sido retirados, se han colgado grandes cortinas sobre los arcos y se han instalado elementos de utilería como tronos y esculturas de leones. Las primeras imágenes muestran decoraciones en azul y dorado, un cambio que ha despertado críticas entre fanáticos por alejarse de los colores tradicionales de la animación original.

La filmación no se limita a Girona. El equipo tiene su sede en los estudios Ciudad de la Luz en Alicante y ha grabado en espacios como el monasterio de Santes Creus y próximamente en Besalú y San Martín de Valparaíso, donde se construyó el castillo exterior. En Girona, participarán hasta 600 extras seleccionados en un casting masivo, reflejando la magnitud y el alcance de esta película live action.

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