Felipe Ramos critica el arbitraje mexicano por polémicas en el Pumas vs Monterrey

(cortesía Pumas MX)

La victoria de los Rayados de Monterrey ante los Pumas de la UNAM se vio opacada por las decisiones arbitrales, a los regiomontanos se les marcó un penal a favor con algunas inconsistencias, esta oportunidad de Germán Berterame les permitió adelantarse en el marcador.

Pero, las críticas no quedaron ahí, ya que le habrían cometido un posible penal a Sergio Ramos y no lo marcaron, cuando esta acción parecía más una infracción. También anularon un gol a Pumas, Rogelio Funes Mori le ganó el esférico a Luis Cárdenas, pero el silbante marcó infracción y el tanto no valió.

Otra acción más fue la expulsión de Sergio Ramos, que lo echaron de la cancha hasta el minuto 91 cuando en todo el juego estuvo cometiendo empujones y golpes a los universitarios.

Esto orilló a Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mexicano mundialista, a lanzar una serie de críticas a lo que está pasando en la Comisión de Arbitraje de la Liga MX. A través de redes sociales compartió sus impresiones del partido.

Rayados venció 1 - 3 a Pumas (Cortesía Pumas MX)

Qué dijo Felipe Ramos del arbitraje en el Pumas vs Monterrey

Desde la perspectiva del analista de ESPN, es el peor arbitraje que está viviendo la liga mexicana. Acusó a los directivos no tomar decisiones para mejorar esta situación, y esto se evidenció en las infracciones que no marcaron a lo largo del juego de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico Universitario.

Por ello, en su cuenta oficial de X lanzó una crítica a quienes están dentro de la Comisión de Árbitros y las decisiones que se han tomado.

"Naufragio, el barco arbitral se hunde, algo tendrán que hacer los directivos para cambiar y darle buen rumbo al arbitraje, lo visto en CU es alarmante, el arbitraje y el VaR en la peor versión en años. @LigaBBVAMX @PumasMX pero los instructores Chacon y Rojas dicen que todo está perfecto, cuida chambas, Sr. Herrero lo están llevando al Baile este par de personajes, entiendo que no sepa mucho de reglas y de arbitraje pero es notorio que el arbitraje está pasando por el peor momento en su historia", publicó.

(X/ @ramosrizo)

Sergio Ramos es expulsado en el Pumas vs Rayados tras una polémica patada a Memo Martínez

En un encuentro lleno de tensión y decisiones arbitrales controvertidas, Sergio Ramos, defensa español de los Rayados de Monterrey, recibió su primera tarjeta roja desde su llegada a la Liga MX. El incidente ocurrió en los minutos finales del partido contra los Pumas de la UNAM, correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2025, cuando Ramos protagonizó un altercado con el delantero universitario Guillermo “Memo” Martínez. El marcador finalizó 1-3 a favor del equipo regiomontano, pero la expulsión del español se convirtió en el tema central del encuentro.

Así fue la expulsión de Sergio Ramos, su primer tarjeta roja en la Liga MX. Crédito: X/ @TUDNMEX

De acuerdo con el medio, el incidente se produjo en el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando el partido ya estaba prácticamente definido a favor de los Rayados. En una jugada cerca del área técnica, Memo Martínez intentó avanzar hacia el mediocampo tras superar a Gerardo Arteaga, pero fue interceptado por Ramos.

El defensa español, en su intento por disputar el balón, terminó cometiendo una serie de acciones que desataron la polémica: primero punteó el esférico, pero dejó los tachones sobre el jugador auriazul, lo empujó y, finalmente, lanzó una patada con la pierna derecha hacia Martínez. Este último movimiento fue el que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja directa.