Así fue la mano de Luis Romo en el Chivas vs América que pedían sancionar como penal

Durante el primer clásico nacional Chivas vs América de la Copa de Campeones de Concacaf, las águilas pidieron que se les señalara un penal a su favor, esto por una infracción que cometió Luis Romo en el área chica; sin embargo, el árbitro Drew Fischer no sancionó la acción y generó polémica en redes sociales.

Cerca del minuto 15 del primer tiempo, Luis Romo y Brian Rodríguez disputaron un balón muy cerca del área chica, y en los límites del terreno de juego se observa que Romo alcanza a tocar el balón con la mano izquierda,de inmediato el conjunto azulcrema reclamó, por lo que pedían que se señalara un penal a su favor.

Sin embargo, el silbante no revisó las acciones y dejó transcurrir la jugada, a pesar de los reclamos del conjunto de André Jardine, el canadiense no le tomó importancia a la posible mano. Pese a los reclamos de los jugadores, no hubo una revisión de la posible infracción.

¿Era penal la mano de Luis Romo?

A través de redes sociales, diferentes analistas deportivos y especialistas empezaron a cuestionar la omisión del silbante, ya que algunos aseguraron que sí debió haber marcado penal para el América. El primero en señalar el error fue Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mexicano mundialista.

"Penal a favor de @ClubAmerica que no sanciona el canadiense“, fue lo que compartió en su perfil verificado,

Por su parte, León Lecanda de ESPN también consideró que sí era penal para los azulcremas, por lo que externó su opinión en redes sociales. “Esa mano de Luis Romo es del tamaño del Estadio Akron. Parecía penalti a favor del América y no se señaló“, publicó.

Sin embargo, surgieron otras posturas en las que señalaron que no había penal sancionable, pues en la pelea por el esférico, Rodríguez realizó un pequeño jalón a Romo, lo que condicionó su movimiento por la inercia de la velocidad, así lo expuso Fernando Cevallos, de Fox Sports:

“América no puede reclamar absolutamente nada, buen arbitraje del canadiense, la mano de Romo viene antecedida de un jalón de Brian Rodríguez, no había porque marcar penal en contra de Chivas que ganó bien en la cancha…“, sentenció.

David Faitelson, de TUDN, también consideró que no había razones para penalizar un penal a favor de América, insistió que esa mano fue provocada por Brian Rodríguez.

“La mano de Romo la provoca el jalón de Brian Rodríguez…No hay forma de marcar penalti en esa jugada…Muy pobre el primer tiempo.América y Chivas decepcionan al comenzar la saga de clásicos…“, sentenció.