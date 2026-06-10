Colectivo buscador de Puebla acusa represión policial en el estadio Cuauhtémoc, secretaria de seguridad niega los hechos

La multitud en un estadio forma un mosaico con mensajes de "¡BUSQUEN A NUESTROS TESOROS!" y "¡JUSTICIA PARA NUESTROS DESAPARECIDOS!", uniendo sus voces al movimiento de Puebla. (@VozdelosDesapa)

El colectivo “La Voz de los Desaparecidos en Puebla” denunció haber sido víctima de intimidación, encapsulamiento y empujones por parte de elementos de seguridad estatales durante una manifestación pacífica realizada el pasado lunes 8 de junio.

La movilización se dio a las afueras del estadio Cuauhtémoc, durante el partido amistoso entre España y Perú en el marco del Mundial 2026. Por su parte, la Secretaria de Seguridad negó las acusaciones de violencia.

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El operativo y la denuncia de las familias buscadoras

A través de un comunicado, difundido en la cuenta oficial en ‘X’ del colectivo, las familias buscadoras detallaron que acudieron a las inmediaciones del recinto para realizar una jornada de difusión de fichas de búsqueda y visibilizar la ineficiencia de las autoridades ante la crisis de desapariciones aunque señalaron haber sido recibidas con un operativo policial desproporcionado.

“Elementos de seguridad nos encapsularon, intimidaron y equiparon un cerco, encapsulamiento, empujón y trato inhumano estatal. Éramos familias buscadoras. No éramos una amenaza. No llevábamos armas. Nuestras únicas armas son faltas (fichas)”, relató la agrupación.

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El contraste: Presupuesto para el futbol, abandono para las búsquedas

El colectivo criticó fuertemente la “incongruencia institucional” del Gobierno de Puebla. Argumentaron que, mientras el Estado demuestra tener la capacidad de coordinación, presupuesto y logística para albergar un evento masivo internacional, a las familias se les imponen restricciones burocráticas y abandono.

“Eligió cuidar la imagen del espectáculo antes que garantizar el derecho a la memoria, a la búsqueda y a la manifestación”, sentenciaron. Además, cuestionaron la validez de las mesas de diálogo gubernamentales, señalando que la apertura discursiva choca con la represión operativa en las calles.

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Las exigencias del Colectivo Bajo la consigna de que “Mientras en Puebla no pueda haber búsqueda libre (...) la pelota no estará en casa”, la organización exigió que se aplique la misma voluntad política y despliegue logístico de los grandes eventos públicos a la búsqueda de personas.

El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla emite un comunicado público denunciando la represión sufrida y exigiendo la búsqueda de sus seres queridos y la verdad para sus familiares desaparecidos. (@Idhie_Iberopue ·)

A través de su comunicado, enlistaron seis demandas concretas:

Respeto absoluto: Al derecho a la manifestación libre y pacífica de las familias buscadoras.

Garantías de no repetición: Frente a cualquier acto de encapsulamiento, intimidación o intervención de la fuerza pública.

Atención integral: Respuesta pública a las demandas del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Recursos asignados: Un presupuesto suficiente, transparente y verificable enfocado en la búsqueda de personas.

Trabajo interinstitucional: Coordinación efectiva entre dependencias estatales, municipales y federales.

Búsquedas efectivas: Acciones reales, permanentes y que garanticen la participación de las familias afectadas.

Seguridad afirma que hubo respeto al colectivo buscador durante su protesta

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública local, declaró que los elementos se desplegaron alrededor del estadio como parte del protocolo de seguridad para el partido.

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Respecto a la circulación de videos en redes sociales, donde se muestran imágenes del colectivo siendo encapsulado por elementos de seguridad, el secretario negó dicha situación.

Por otra parte, el Instituto de Derechos Humanos de la IBERO Puebla respaldó al colectivo y afirmó que “Las familias buscadoras no son una amenaza”,

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