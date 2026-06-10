Profeco despliega módulos y brigadas en todo México para vigilar abusos y aumento de precios durante el Mundial 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el despliegue de módulos de atención, así como de brigadas itinerantes de verificación, en distintos puntos turísticos y sedes mundialistas del país para proteger a los asistentes durante la celebración del Mundial 2026 en México.
De acuerdo con el organismo, las acciones contemplan la instalación de módulos fijos en aeropuertos internacionales, estadios y plazas públicas de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, estados que albergarán partidos de la próxima Copa del Mundo 2026.
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Además, brigadas de verificación recorrerán durante 39 días más de 140 puntos de alta afluencia turística para detectar abusos comerciales, incrementos injustificados de precios y negativas de servicio.
La dependencia detalló que estas medidas forman parte de la estrategia federal para garantizar la protección de turistas nacionales y extranjeros durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
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¿Dónde estarán los módulos de Profeco durante el Mundial 2026?
La Profeco informó que contará con módulos permanentes en los siguientes aeropuertos internacionales:
- Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), en la Ciudad de México
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
- Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Monterrey
- Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, en Guadalajara
Asimismo, instalará puntos de atención en zonas cercanas a los estadios mundialistas, plazas públicas y sitios de gran concentración turística.
Ciudad de México
- Estadio Ciudad de México
- Monumento a la Revolución
- Alameda Central
- Ángel de la Independencia
- Centro Histórico
- Xochimilco
- Coyoacán
- Plaza Perisur
- Plaza Gran Sur
Jalisco
- Estadio Guadalajara
- Plaza de la Liberación
- Centro Histórico de Guadalajara
- Centro de Tequila
- Tlaquepaque
- Tonalá
Nuevo León
- Estadio Monterrey
- Plaza Morelos
- Parque Fundidora
- Parque del Agua
La dependencia explicó que las brigadas de Profeco también estarán presentes en destinos turísticos de estados como Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Baja California, Guanajuato, Puebla y Querétaro, entre otros.
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Profeco supervisará comercios y servicios durante la Copa del Mundo
Las brigadas de verificación de la Profeco tendrán la tarea de supervisar el comportamiento comercial de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, bares, plazas comerciales y prestadores de servicios turísticos.
El objetivo será prevenir prácticas abusivas contra consumidores durante el periodo de alta demanda turística que se prevé entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, fechas oficiales del Mundial de Futbol 2026.
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Entre las irregularidades que vigilará la autoridad destacan:
- Aumentos injustificados de precios
- Cobros excesivos
- Negativa de servicio
- Publicidad engañosa
- Falta de exhibición de precios
- Incumplimiento de promociones
La institución recordó que las y los consumidores tienen derecho a recibir información clara, precios visibles y servicios transparentes antes de contratar cualquier producto o servicio.
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¿Cómo denunciar abusos durante el Mundial 2026?
Ante cualquier anomalía, la Profeco habilitó canales de atención digital y telefónica para que turistas y consumidores puedan presentar denuncias, solicitar asesoría o reportar irregularidades relacionadas con el Mundial 2026.
Los canales disponibles son:
- Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722
- Número nacional: 800 468 8722
- Redes sociales oficiales en X: @AtencionProfeco y @Profeco
- Facebook: ProfecoOficial
También se podrán enviar denuncias mediante correo electrónico a:
La dependencia federal señaló que el operativo busca brindar mayor confianza a visitantes nacionales e internacionales durante el desarrollo del Mundial 2026, evento que tendrá a México como una de sus principales sedes junto con Estados Unidos y Canadá.
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