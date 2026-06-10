México

Más de 20 mil infancias en riesgo de abuso y explotación durante el Mundial 2026: lanzan iniciativa para prevenir y reportarlo

Las organizaciones de Reinserta y Grey México buscan impulsar a la ciudadanía a ser más observadora y denunciar cualquier posible caso de este tipo

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Seis niños sentados de espaldas en un campo de fútbol de césped artificial, siluetas contra el atardecer, con la bandera de México visible al fondo.
México es considerado uno de los principales países de tránsito y destino del turismo sexual infantil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más de 20 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser víctimas de abuso y explotación sexual durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con organizaciones civiles.

El aumento del turismo también provoca que miles de infancias se encuentren en peligro. Organizaciones civiles internacionales han alertado que eventos masivos provocan un incremento de la explotación sexual infantil debido a que aprovechan sus visitas y las diferencias socio-económicas de los países a los que se trasladan.

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Ante estos riesgos, la organización Reinserta, junto con Grey México, presentó en Ciudad de México la campaña “Juntos Somos VAR”, la cual tiene el objetivo central la prevención y denuncia de las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes durante eventos masivos, donde la movilidad y la afluencia turística incrementan los riesgos de delitos en su contra.

Siluetas de cuatro niños sentados en un banco en una cancha de fútbol, mirando la bandera de México y postes de gol al atardecer con un cielo anaranjado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Consejo Ciudadano (2024-2025), las mujeres y niñas representan el 62% de las víctimas de trata en México. El país funciona como origen, tránsito y destino para víctimas de este delito, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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A nivel global, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó en 2024 que el 60% de las niñas víctimas de trata detectadas fueron explotadas sexualmente. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió en 2022 que los casos de violencia familiar en América Latina tienden a aumentar durante eventos futbolísticos de alta relevancia.

VAR: ver, alertar y reportar posibles abusos contra las infancias

Estrategia VAR de Reinserta contra la explotación infantil
Foto: Especial

Durante la presentación, que reunió a más de 100 personas en Cinemex Reforma 222, se proyectó el film “El otro VAR” con el propósito fue reflexionar sobre los delitos que pueden incrementarse en contextos de alta exposición como el Mundial 2026 y reafirmar que “Ver, Alertar y Reportar” puede marcar la diferencia en la protección de las infancias.

Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, destacó que la prevención de la violencia no recae únicamente en las instituciones, sino también en la responsabilidad de la sociedad para reconocer señales de riesgo y actuar oportunamente.

Subrayó que la indiferencia social protege a la violencia y que “detectar una señal a tiempo, hacer una denuncia o decidir no mirar hacia otro lado puede cambiar la vida de una niña o un niño”. Recalcó que la protección de las infancias es una responsabilidad compartida que requiere de la participación activa de todas las personas.

El testimonio de Karla Jacinto, sobreviviente de trata de personas y colaboradora de Fundación Libera México, aportó una perspectiva personal sobre los mecanismos de captación y la normalización social de ciertas violencias. Jacinto invitó a escuchar a las víctimas y a ponerlas en el centro de las estrategias de prevención, atención y acceso a la justicia.

Denuncias pueden salvar a las infancias

La iniciativa busca que la sociedad sea más atenta a los posibles casos de abuso y explotación infantil en México para reportarlo y evitar que más niños y niñas sean víctimas. Video: Especial

En un conversatorio participaron representantes de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; Francisco Fabián García García, fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes; y Diana Sánchez García, responsable de Agencia de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Las autoridades explicaron los mecanismos institucionales de protección y alentaron a la sociedad a realizar su denuncia al 089 para que los casos sean atendidos, sobre todo en un contexto como el Mundial 2026.

Es así que se llama a la ciudadanía, empresas, medios, organizaciones y autoridades a mantener la vigilancia sobre la protección de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de evitar que sean víctimas de estos delitos.

Señales de alerta para denunciar al número 089

Algunas de las señalares que las organizaciones destacaron para motivar la denuncia son las siguientes:

En la casa

  • Infancias enviadas a solas con una persona adulta durante reuniones o fiestas
  • Infancias que evitan quedarse cerca de alguien específico
  • Después de convivencias presentan miedo, ansiedad o cambios repentinos de conducta
  • Comentarios incómodos, secretos o contacto físico inapropiados
Campana Reinserta contra la trata y abuso sexual
Foto: Especial

En taxis de aplicación

  • Infancia que sube al auto sin saber a dónde va
  • Niña o niño parece dormido, desorientado o demasiado callado
  • Adulto contrala el celular y responde todas las preguntas
  • El viaje ocurre durante madrugada o hacia zonas aisladas
Campana Reinserta contra la trata y abuso sexual
Foto: Especial

En restaurantes

  • Infancia acompañada de un adulto que controla toda la conversación
  • Infancia evita mirar al personal o se muestra incómoda
  • Muestra actitudes de miedo, control o vigilancia constante
  • No saben explicar quién los acompaña o a dónde van
  • Lucen agotados, desorientados o en estado de alerta

Las denuncias se pueden hacer a través del número 089 para que los casos sean atendidos y se corrobore la situación en la que se encuentran los menores de edad.

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