Combate el hígado graso y reducir su inflamación tomando esta cantidad al día de vasos de agua

Cuántos vasos de agua debes consumir al día para combatir el hígado graso y reducir su inflamación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo diario de agua influye en la salud del hígado y puede ayudar a reducir la inflamación asociada al hígado graso, según recomendaciones de fuentes especializadas.

La revista Healthline señala que la ingesta adecuada de agua mejora la eliminación de toxinas y apoya funciones metabólicas esenciales para el organismo.

La enfermedad del hígado graso representa un riesgo creciente en México y en otras regiones, ya que puede progresar hacia complicaciones como fibrosis, cirrosis o cáncer hepático. Se estima que el 5% de grasa acumulada en las células hepáticas marca el umbral para el diagnóstico. La variante más frecuente es la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), que afecta tanto a adultos como a niños.

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El hígado graso y su avance: datos clave

El avance hacia una condición más severa, conocida como esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), implica daño celular y un proceso inflamatorio más intenso. Según la Secretaría de Salud, la EHGNA también eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y problemas renales. Muchas personas permanecen sin diagnóstico en las etapas iniciales, lo que dificulta el tratamiento oportuno.

El hígado cumple funciones esenciales como la filtración de toxinas y el procesamiento de nutrientes. Este órgano participa en la síntesis de proteínas, la regulación del metabolismo y la secreción de bilis, todas actividades que dependen de una hidratación adecuada.

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Una mujer busca alivio del calor extremo bebiendo un vaso de agua con hielo, mostrando gotas de sudor y la condensación en el vaso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánta agua se recomienda para personas con hígado graso?

La hidratación es parte fundamental de las estrategias para prevenir el deterioro hepático. Según Healthline, beber suficiente agua favorece la circulación sanguínea y la secreción de bilis. Para personas con hígado graso, se recomienda ingerir al menos 8 vasos de agua al día, equivalentes a cerca de dos litros.

La cantidad varía según factores como actividad física, clima y condiciones médicas. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coinciden en que la hidratación contribuye al funcionamiento de los órganos y a la eliminación de desechos metabólicos. Beber menos agua dificulta la depuración de toxinas, lo que aumenta el riesgo de inflamación en el hígado.

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El consumo adecuado de agua permite una mejor disolución de nutrientes y favorece procesos metabólicos dependientes del hígado. La insuficiencia en la ingesta puede acelerar la progresión del daño hepático.

Medidas complementarias para combatir el hígado graso

El tratamiento del hígado graso es integral y no depende solo de la hidratación. Especialistas en hepatología y nutriólogos sugieren cambios en la dieta, la actividad física y el control de enfermedades asociadas. Entre las recomendaciones están reducir azúcares añadidos, grasas saturadas y productos ultraprocesados, así como priorizar frutas, verduras, granos integrales y grasas saludables como las del aguacate o pescados grasos.

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La actividad física regular ayuda a disminuir la grasa corporal y mejora la sensibilidad a la insulina. El consumo de alcohol debe evitarse, aunque la EHGNA no se asocia directamente con bebidas alcohólicas, porque el alcohol puede agravar los daños hepáticos.

Un hombre lleva un contorno brillante de un hígado sobre su torso en una calle concurrida, ilustrando conceptualmente la prevalencia del hígado graso en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión y las alteraciones en el colesterol es esencial para evitar la progresión del hígado graso hacia fases más graves. Algunos pacientes optan por suplementos alimenticios, pero la evidencia científica sobre su efectividad es limitada y no reemplaza las medidas fundamentales.

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Consulta médica, personalización y vigilancia

Las recomendaciones generales no sustituyen la consulta con un especialista en salud. El hígado graso presenta distintos grados de gravedad y evolución, por lo que el manejo debe adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente.

La hidratación adecuada, acompañada de un estilo de vida saludable y el seguimiento médico, es un paso importante para reducir la inflamación y frenar el avance del hígado graso. El control médico permite monitorear el progreso y ajustar las estrategias según la respuesta del organismo.

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