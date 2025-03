Comentarista de TUDN denunció el robo de su celular en el América vs Toluca

Comentarista de TUDN fue despojado de sus pertenencias en el América vs Toluca (IG/ @rusozamogilny)

Una vez más la inseguridad manchó el futbol mexicano, luego de que se dio a conocer el asalto a Nicolás Fonseca, jugador de León, en el América vs Toluca ocurrió otro incidente, solo que en esta ocasión el afectado fue un comentarista deportivo.

En la reciente transmisión del Querétaro vs Puebla de la Liga MX, un comentarista de TUDN reveló que en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, le robaron su celular. A pesar de que no fue un asalto violento, confesó que le despojaron de sus pertenencias al término del partido de la Jornada 10, lo que le generó desconfianza de los protocolos de seguridad.

Damián Ruso Zamogilny fue despojado de sus pertenencias al término de su cobertura en el partido de las águilas. De acuerdo con lo que explicó, el incidente fue sin violencia, pero sí lamentó el incidente, pues se quedó incomunicado al salir del estadio.

¿Qué le pasó al<b> </b>Ruso Zamogilny?

(IG/ @rusozamogilny)

Durante la cobertura del Querétaro vs Puebla compartió para la transmisión que, entre la aglomeración de aficionados le sacaron de su bolsillo el celular; sintió un empujón y posteriormente se dio cuenta que no tenía su celular. Aunque no compartió más detalles al respecto, confesó que presintió que le iban a arrebatar sus pertenencias, pues intentó protegerse, pero no lo logró.

En una de las salidas del estadio Ciudad de los Deportes fue donde ocurrió el hecho, por fortuna el comentarista de TUDN no fue agredido, solo extravió el celular.

“Ayer en un tumulto en la salida del estadio, sentía que algo iba a pasar, toqué mi billetera y dije: ‘Aquí está’. Un empujón en el tumulto de la salida del América vs Toluca, alguien se avivó y me durmió”, compartió.

Foto: Instagram/@rusozamogilny

¿Quién es Damián “Ruso” Zamogilny?

Jorge Damián Zamogilny, conocido como Ruso, es un exfutbolista argentino naturalizado mexicano que se destacó como mediocampista. Nació el 5 de enero de 1980 en Buenos Aires, Argentina. Durante su carrera profesional, jugó en equipos de Argentina y México, en este último país se consolidó y ganó notoriedad en la cancha.

En México, destacó especialmente en clubes como Tecos UAG, Puebla FC, Irapuato FC y Atlas, participó tanto en la primera división como en divisiones inferiores. Tras su retiro como jugador, el Ruso incursionó como analista deportivo, trabaja en medios especializados como en TUDN, donde ha ganado reconocimiento por su conocimiento táctico y sus comentarios dinámicos sobre el fútbol.