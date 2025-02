Julio César Chávez Jr celebró su cumpleaños 39; así luce el boxeador tras superar sus problemas de adicciones

Julio César Chávez Jr. cumplió 39 años Foto: Cuartooscuro

Julio César Chávez Jr. superó sus problemas de adicciones, luego de diferentes situaciones críticas que vivió —como su detención en Estados Unidos—, tuvo que replantearse el futuro de su carrera como boxeador, así como sus planes personales con su familia e hijos.

Tras varios años de internamientos forzados y recaídas, el Junior está pasando por un buen momento, ya que está cumpliendo con su rehabilitación y ya sumó un año sin consumir algún tipo de sustancia. El 16 de febrero Chávez Jr. celebró su cumpleaños número 39.

En compañía de su familia tuvo una reunión para celebrar su vida, fue por medio de redes sociales que revelaron detalles del festejo que tuvo el Junior. Julio César Chávez, su padre, le dedicó unas emotivas palabras, ya que fue él quien más sufrió esta situación de su hijo antes de que dejara sus adicciones.

Chávez Jr. ha mostrado mejorías luego de tener problema de adicciones y enfrentar un proceso legal en EEUU Crédito:IG/ jcchavezjr

El gran campeón mexicano expresó el cariño que le tiene a Julio y por cómo ha enderezado su vida tras pasar episodios complicados y hasta legales. Por ello, el boxeador retirado le compartió el orgullo que le genera ver bien a su hijo.

"Hoy es cumpleaños de mi hijo Julio me siento muy orgulloso del camino que a retomado que Dios te siga bendiciendo", publicó Chávez González.

Así luce Julio César Chávez tras recuperarse de sus adicciones

El César del boxeo publicó una fotografía junto a su hijo Junior, en ella se puede apreciar que Julio tiene un mejor aspecto, ya que de las últimas apariciones que tuvo de manera mediática fue cuando lo detuvieron en Los Ángeles por poseer ilegalmente armas.

Julio César Chávez Jr celebró su cumpleaños 39 (X/ @Jcchavez115)

A un año de aquel incidente, Julio César Chávez Jr. se mostró sobrio y en compañía de su familia.

En un testimonio que arrojó luz sobre los desafíos personales que enfrentó Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez González, confesó que las experiencias vividas en los centros de rehabilitación a los que fue ingresado por su padre le dejaron profundas secuelas emocionales. El boxeador reconoció que estos “encierros” no resolvieron sus problemas de adicción, sino que también detonaron episodios de paranoia que complicaron aún más su situación.

Explicó en una entrevista con Carlos Zar Aguilar para TUDN, sus problemas comenzaron tras coronarse campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de peso mediano. Sin embargo, fue durante los últimos años, marcados por polémicas legales y personales, cuando su situación se agravó, llevando a su padre a tomar medidas extremas para intentar ayudarlo.

“Vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, la verdad. Yo sé que mi papá siempre quiso ayudarme pero, no fue la manera, estar encerrado, sin ver a mi familia … salía yo y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que no estaba yo y que otra vez volvía a consumir”.