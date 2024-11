Perro Bermúdez revela las razones de su salida de Televisa

El Perro Bermúdez explotó en contra de Chivas por perdonar a Alexis Vega, Chicote y Raúl Martínez (FB/ Enrique Bermúdez)

Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como “Perro” Bermúdez, anunció su salida de Televisa durante el mes de septiembre, luego de 47 años trabajando para la empresa mexicana, en donde se volvió una figura importante, sin embargo, el narrador no se había atrevido a revelar la razón.

El comentarista anunció que el Mundial de Qatar 2022 sería el último que narraría, situación que planteaba un posible retiro de la profesión, aunque esto no fue así, se mantuvo en la televisora, pero trabajando en su mayoría para la cadena en Estados Unidos.

Bermúdez dio a conocer su salida mediante sus redes sociales, en donde agradeció a la empresa por permitirle crecer, aunque no indicó más detalles sobre qué originó esta salida. A dos meses de esta noticia, el narrador reveló la razón por la cuál no siguió en la televisora.

Perro Bermúdez salió por desaparición de Univisión

En una reciente entrevista en el programa M/Aquí con Heriberto Murrieta, Perro Bermúdez señaló que su salida de Televisa se debió a problemas financieros tras la fusión de la empresa mexicana con Univisión, con quien él tenía contrato hace una década.

El narrador Enrique Bermúdez de la Serna habló más sobre su salida de Televisa Crédito: Tiktok/@CanalOnceTV

“Pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba para Televisa, yo había firmado con Univisión,, hace 10 años, pero hace dos años y medio se volvieron a fusionar y ahora vino esa fusión. Nos dieron la elección y teníamos un contrato todos, de que nos tenían que pagar un año de nuestro sueldo completo y eso es lo que preferimos, o sea, fue una situación financiera”, mencionó Bermúdez de la Serna.

Pese a ello, se mostró agradeció con la televisora que lo ayudó a crecer profesionalmente y que fue su “casa” por casi 50 años, permitiendo que narrara 12 copas mundiales de futbol. “Yo a Televisa le estaré agradecido toda mi vida, es mi casa, es donde me hice, es un lugar donde me dieron la oportunidad de realizarme y hacer lo que me gusta hacer”, añadió.

Respecto a su futuro, mencionó que tiene distintas ofertas para seguir trabajando, aunque las sigue analizando, ya que espera bajar el ritmo de trabajo que tenía. “Tengo ya algunas ofertas, pero no, no he determinado, aunque si, te lo doy como exclusiva, quiero bajarle un poquito al ritmo. A lo mejor narrar ya no lo voy a hace, ya narré muchísimo”, finalizó.

Para él, lo mejor sería hacer programas de debate, como en algún momento lo llegó a hacer en Univisión, con el programa Línea de 4 que realizaba junto a Luis Omar Tapia, Paco Villa e Iván Zamorano.