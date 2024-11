Arranca la Liguilla: estos son los horarios oficiales de los Cuartos de Final de la Liga Mx

La actividad arranca el miércoles 27 de noviembre en la casa de los Xolos. (Liga Mx)

Está por comenzar la fiesta grande del futbol mexicano, donde los ocho mejores equipos de la Liga MX pelearán por alzar el preciado trofeo. En esta ocasión, los invitados son Xolos, Cruz Azul, el bicampeón América, Toluca, Atlético de San Luis, Tigres, Monterrey y Pumas.

Luego de un intenso Play-In que en los últimos días nos mantuvo al filo de la televisión y que dejó en el camino por el título a las Chivas y al Atlas, no tendremos que esperar mucho tiempo, ya que la Liga MX dio a conocer este lunes los horarios oficiales de los cuartos de final, los cuales inician este miércoles en la frontera norte.

Los enfrentamientos para esta primera etapa de la Liguilla, como bien sabemos, serán Cruz Azul (1) vs Tijuana (8), Toluca (2) vs América (7), Tigres (3) vs San Luis (6) y Pumas (4) vs Monterrey (5) y se disputarán en las siguientes fechas y horarios:

Estos son los horarios de los Cuartos de Final. (X/@LigaBBVAMX)

¿Dónde podremos ver los juegos?

Una vez que ya tenemos las llaves definidas con fechas y horarios, es momento de pasar a otro punto importante, ¿dónde podremos disfrutar de la Liguilla esta semana?

Cruz Azul vs Xolos

Nos encontramos ante un partido histórico ya que jamás se han visto las caras en una fase final; la Máquina llega como superlíder y potencial candidato al título pero frente tendrá a los de Tijuana, quienes llegan animados tras colarse cuartos. En el torneo regular, los de la Noria se impusieron por tres goles a cero en la Jornada 3. La ida podrá verse por Caliente TV y la vuelta por TUDN/VIX.

Toluca vs América

Se trata de una rivalidad que se ha visto plagada de inolvidables goleadas en la historia de los torneos cortos. Toluca llega como sublíder del torneo ante un América que busca recuperar el camino y lograr la hazaña del tricampeonato. Apenas se enfrentaron en al Jornada 17 y el marcado favoreció por cuatro goles a cero a los mexiquense. Ambos partidos podrán por TUDN/VIX.

Tigres vs Atlético de San Luis

Los de la Autónoma de Nuevo León llegan con ventaja y como potencial favorito al título frente a una escuadra modesta que en este torneo logró conseguir el máximo de puntos en su historia y con un poderío como local. En el torneo regular se enfrentaron en la Jornada 7 y los universitarios ganaron por la mínima diferencia. El juego de ida podrá verse en ESPN y el de vuelta por la señal de TV Azteca.

Pumas vs Monterrey

Sin duda es uno de lo encuentros más atractivos de los cuartos de final, donde los universitarios llevan ventaja en Liguilla con dos encuentros previos ganados, incluida la final del Apertura 2004, donde los Pumas se alzaron con el bicampeonato. En este torneo, se vieron las caras en la Jornada 13, donde ambos repartieron puntos al irse en ceros. Los dos juegos de esta llave se podrán ver en TUDN/VIX.