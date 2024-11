Infantino condena la agresión a Javier Aguirre en el partido contra Honduras: “Me sentí conmocionado y triste”

El titular de la FIFA espera que este tipo de agresiones se erradiquen totalmente de los estadios alrededor del mundo. (IG Gianni Infantino / Captura de pantalla)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su condena y preocupación tras la agresión sufrida por Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, durante el partido de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Honduras. El incidente ocurrió el pasado viernes en el Estadio Francisco Morazán, cuando una lata arrojada desde las tribunas impactó en la cabeza del estratega mexicano, provocándole una herida que requirió puntos de sutura.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino calificó el acto como inaceptable y lamentable: “Me sentí conmocionado y triste al ver el horrible incidente en el que un objeto golpeó al seleccionador de México, Javier Aguirre, al final de su partido contra Honduras. No hay lugar para la violencia en el futbol, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad”, escribió el mandatario.

Del mismo modo, Infantino también hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad en el deporte pues la violencia podría escalar a niveles más preocupantes que incluso estarían poniendo en riesgo la integridad de futbolistas, técnicos y de lo mismos aficionados:

“Sin excepción, en el futbol, todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados deben contar con la seguridad necesaria para disfrutar de nuestro deporte. Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles”.

La CONCACAF no ha emitido ninguna resolución de la queja que interpuso la FMF por la agresión. (IG Gianni Infantino)

¿Qué sucedió entre la Selección Mexicana y Honduras?

El ataque ocurrió al finalizar el encuentro, que terminó con una victoria para Honduras. Una lata lanzada desde las gradas impactó en Aguirre, quien tuvo que ser atendido por el sangrado. Las imágenes del técnico ensangrentado rápidamente se viralizaron, generando indignación en el mundo deportivo.

La Federación de Futbol de Honduras (FENAFUTH) emitió un comunicado en el que rechazó la agresión, pero también señaló que el técnico mexicano supuestamente había provocado a los aficionados durante el partido con insultos y gestos desde la banca. A pesar de esta acusación, FENAFUTH enfatizó que nada justifica un acto de violencia como el ocurrido.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) condenó el ataque y solicitó a la CONCACAF investigar los hechos y sancionar a los responsables. En un comunicado, la FMF expresó “su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el futbol” y reiteró su compromiso con la seguridad en los estadios.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, salió herido al final del partido del viernes ante Honduras, al recibir un golpe con una lata lanzada desde las gradas en el Estadio Morazán, en San Pedro Sula. EFE/STR

Javier Aguirre minimiza el incidente

A pesar del impacto del incidente, Javier Aguirre optó por restarle importancia al tema. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, ya con los puntos de sutura en su cabeza, el técnico destacó el buen desempeño del equipo hondureño y se enfocó en el aspecto deportivo.

“Nada, nada, es futbol. El cauce del partido fue limpio. Ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos, tratar de levantar el ánimo de un equipo. Lo otro me parece que no tiene relevancia. De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme”, declaró Aguirre.

¿Qué multa tendría la Selección de Honduras?

La FIFA tiene sanciones específicas para casos de violencia en los estadios, incluidos incidentes donde jugadores, entrenadores o miembros de equipos son agredidos. Si decide intervenir en el caso de la agresión al técnico mexicano Javier Aguirre durante el partido contra Honduras, las sanciones a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) podrían incluir:

Multa económica

La FIFA podría imponer una multa que, dependiendo de la gravedad del incidente, podría oscilar entre 20,000 y 100,000 francos suizos (aproximadamente entre 23,000 y 115,000 USD); es decir entre 468 mil y 2 millones 341 mil pesos mexicanos.