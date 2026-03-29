México

Localizan sin vida a empresario frutícola en autopista Mazatlán–Culiacán

La víctima había sido privada de la libertad días antes; presentaba huellas de violencia en El Venadillo

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El asesinato ocurrió en la carretera Morelia-Pátzcuaro. | X- @ImpactoMich
(Crédito: X / @ImpactoMich. Imagen ilustrativa)

Tras varios días de búsqueda, autoridades confirmaron la localización sin vida de Rafael “N”, empresario del sector frutícola en Mazatlán, en la autopista Culiacán–Mazatlán, a la altura del ejido El Venadillo. El cuerpo presentaba signos de violencia.

De acuerdo con los reportes, el empresario había sido privado de la libertad el viernes previo, cuando fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de la Central de Abastos. Desde entonces, se desplegaron acciones de localización.

El hallazgo se produjo en un punto que en días recientes ha concentrado otros hechos violentos, lo que ha incrementado la atención sobre esa zona al norte de Mazatlán. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables.

Tras confirmarse el deceso, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación emitió un posicionamiento en el que condenó el crimen y solicitó a las autoridades fortalecer las condiciones de seguridad en la región.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación emitió un comunicado en el que lamentó la muerte y exigió mayor seguridad a las autoridades. (Crédito: Cámara Nacional de la Industria de Transformación )
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación emitió un comunicado en el que lamentó la muerte y exigió mayor seguridad a las autoridades. (Crédito: Cámara Nacional de la Industria de Transformación )

En su pronunciamiento, el organismo señaló que el hecho impacta directamente a la comunidad empresarial y subrayó la necesidad de garantizar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades productivas.

El caso generó inquietud entre comerciantes y empresarios locales, quienes han advertido sobre los efectos de la violencia en la operación de sus negocios y en el entorno económico de Mazatlán.

El cuerpo fue trasladado para los procedimientos legales correspondientes y las autoridades informaron que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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