Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo

Debido a las cancelaciones del GP de Bahrein y de Arabia Saudita, el próximo Gran Premio será el fin de semana del 1 al 3 de mayo en Miami. (Foto: Twitter@SChecoPerez)

Después de llevarse a cabo el Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 enfrentará una pausa de un mes provocada por la cancelación de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, debido a los conflictos que hay en Oriente Medio.

Esta decisión fue tomada por la FIA para priorizar la seguridad de pilotos, miembros de equipo y asistentes, por lo que equipos como Cadillac y Aston Martin, quienes han tenido un mal comienzo de temporada. tendrán tiempo para hacer ajustes en sus monoplazas de cara a lo que será el resto del torneo.

Después de este tiempo prolongado sin actividad en pista, la afición mexicana anhela que esto ayude para que Checo Pérez tenga un mejor rendimiento y logre terminar en los puntos.

Fórmula 1 cancela sus carreras en Bahrein y Arabia Saudita

Los conflictos en Oriente Medio no permitirán que las carreras de Arabia Saudita y Bahrein se lleven a cabo. (Sergio Perez)

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Oriente Medio. Estas carreras, originalmente programadas para el 12 y 19 de abril respectivamente, han sido eliminadas del calendario, dejando la temporada con solo 22 carreras.

En un comunicado oficial, la F1 explicó que “tras una cuidadosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril”.

Aunque se exploraron alternativas como reprogramaciones o sustituciones, finalmente no habrá reemplazos durante el mes de abril. Debido a esta noticia, la actividad en la FIA Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy, también quedaron suspendidas.

En las últimas horas han circulado rumores sobre la posible recalendarización de ambas carreras para evitar su cancelación total, pero hasta el momento no existe confirmación oficial al respecto. La F1 mantendrá actualizada la información conforme avance la situación geopolítica.

Qué está ocurriendo en Oriente Medio

Un edificio comercial dañado por un bombardeo en el norte de Teherán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Estados Unidos e Israel realizaron en febrero un ataque masivo con casi 900 bombardeos contra instalaciones nucleares, silos de misiles y centros de mando iraníes.

Este golpe eliminó parte clave del liderazgo militar de Irán, incluyendo al líder supremo Ali Khamenei, y destruyó avances en su programa nuclear subterráneo.

Ambos países justificaron el ataque preventivo por temores de que Irán estuviera a punto de lograr “capacidad de ruptura nuclear”, es decir, suficiente material para fabricar armas atómicas en poco tiempo.

Irán lo vio como agresión directa y respondió inmediatamente con cientos de misiles balísticos y drones contra bases israelíes y ciudades, iniciando un ciclo de represalias.

Desde entonces, Irán y sus aliados como Hezbolá (en Líbano) lanzan misiles diariamente hacia Israel, mientras los hutíes de Yemen entraron al conflicto el 28 de marzo disparando misiles balísticos que Israel interceptó sin daños.

Cuándo será la siguiente carrera

(AP Foto/Rebecca Blackwell)

El próximo Gran Premio está programado para disputarse el fin de semana del 1 de mayo en Miami, Florida, en lo que será el comienzo de un par de carreras consecutivas que se realizarán dentro de territorio norteamericano antes de comenzar con la gira europea.

Hasta el momento, los Mercedes se colocan como los pilotos con mejor rendimiento en este comienzo de temporada, pero tanto Ferrari como McLaren han demostrado que pueden competir y pelear tanto por el campeonato de constructores como por el de pilotos.

Así marchan las posiciones dentro de la F1 después de tres carreras

Pilotos

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 PTS

2. George Russell (Mercedes) - 63 PTS

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 49 PTS

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 PTS

5. Oliver Bearman (Haas) - 17 PTS

6. Lando Norris (McLaren) - 15 PTS

7. Pierre Gasly (Alpine) - 9 PTS

8. Max Verstappen (Red Bull) - 8 PTS

Constructores

Mercedes: 135 puntos Ferrari: 90 puntos McLaren: 46 puntos Haas F1 Team: 18 puntos Alpine: 16 puntos Red Bull: 16 puntos

Con esto en mente, los aficionados del automovilismo tendrán que esperar un largo tiempo para ver a sus monoplazas favoritos nuevamente en pista.