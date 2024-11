Christian Martinoli explota contra la Federación Mexicana tras derrota ante Honduras: “Estamos en el pinch* hoyo”

El narrador asegura que algunos directivos de la FMF tienen que irse sí o sí. (Especial)

La reciente derrota de la Selección Mexicana ante Honduras por 2-0 en la Concacaf Nations League ha generado una ola de críticas por parte de aficionados y expertos del fútbol. Sin embargo, fue Christian Martinoli, el icónico narrador de TV Azteca, quien lanzó uno de los ataques más duros contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y varios jugadores del Tri, a través de un live en su cuenta de Facebook.

Al término del encuentro, Martinoli no contuvo su frustración y comenzó su transmisión en vivo con una declaración contundente: “El fútbol mexicano está en una crisis paupérrima… Estamos en el pinche hoyo, no hay forma alguna de salir del hoyo. El fútbol mexicano está incendiado”. Con estas palabras, el narrador dejó claro su descontento con el actual estado del equipo nacional y el manejo de los altos mandos del fútbol mexicano.

Durante la transmisión, Martinoli apuntó directamente a los directivos de la FMF, acusándolos de priorizar los intereses económicos sobre el desarrollo deportivo de la selección. “Tenemos directivos que valen madre… Solamente están pensando en el dinero, hay un momento en el que deben decir ‘no, la lana no es todo’”, criticó Martinoli, haciendo un llamado a que se pongan los intereses deportivos por encima de las ganancias financieras.

El Chino Huerta fue muy criticado por su actuación ante Honduras.

Pero las críticas no solo se quedaron en los despachos de la Federación. Martinoli también se enfocó en algunos jugadores del Tri, incluyendo al delantero de Pumas, César “Chino” Huerta. “Yo sé que la gente de Pumas lo ama, que lo ven como la resurrección de Luis Flores, de Negrete y de Cabinho. Pero el Chino Huerta en la Selección Mexicana no ha hecho nada, juega amonestado todo el partido y por supuesto no trasciende nada”, señaló Martinoli, cuestionando la efectividad del jugador en el ámbito internacional.

Memo Ochoa fue uno de los más criticados por su actuación ante Honduras.

Otra figura que recibió fuertes críticas fue el veterano portero Guillermo Ochoa. Martinoli, acompañado de las opiniones de Jorge Campos, Luis García y Zague, detalló los errores del arquero en el partido contra Honduras. “Lo del portero (Ochoa). No tuvo inconvenientes en el primer tiempo, pero en la primer pelota que no viene a su posición, hay rebote, se le levanta tarde y le definen. Segunda jugada… la pelota está anunciada cuando engancha hacia adentro el futbolista hondureño Palma. Es una definición que en el entrenamiento tú lo esperas, pero así como lo espera el atacante, lo espera el guardameta y no”, enfatizó Martinoli, sugiriendo que Ochoa podría ser relegado al rol de tercer portero si llega a participar en el próximo Mundial.

El comentarista deportivo criticó duramente a los directivos del fútbol mexicano y a algunos jugadores, asegurando que el Tricolor se encuentra en una crisis. Crédito: Facebook / Christian Martinoli

El narrador incluso planteó la posibilidad de que Ochoa sea convocado al próximo Mundial solo para romper récords, pero sin un rol protagonista. “Negocien con Memo Ochoa, que siga sus aventuras europeas, pero yo no lo llevaría al Mundial. Si quieren que rompa récords, que vaya, pero no como titular”, añadió Martinoli.

Finalmente, el narrador fue tajante al señalar que, incluso si México lograra remontar el marcador en el partido de vuelta contra Honduras, no significaría mucho en el panorama internacional. “Aunque México logre revertir el marcador, no importa porque Honduras no es una potencia. Lo que realmente importa es cómo enfrentaremos a equipos fuertes en el próximo Mundial”, sentenció Martinoli, poniendo en duda la capacidad del Tri de competir al más alto nivel.