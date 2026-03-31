Familia de inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE exige justicia: “Él no merecía morir así”

Familiares de José Guadalupe Ramos Solano exigen claridad tras su muerte bajo custodia del ICE.

La muerte del migrante mexicano José Guadalupe Ramos Solano, ocurrida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue confirmada por autoridades estadounidenses y se suma a los casos registrados este año dentro del sistema de detención migratoria.

De acuerdo con información oficial, el connacional se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, cuando fue encontrado inconsciente el 25 de marzo en su litera dentro de las instalaciones.

Personal del centro solicitó asistencia médica y posteriormente fue trasladado a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la causa de la muerte.

Familia pide información y justicia durante conferencia en el consulado

En una conferencia de prensa realizada en el Consulado General de México en Los Ángeles, familiares de Ramos Solano solicitaron que se informe con claridad lo ocurrido y se investigue el caso.

Familiares de José Guadalupe Ramos Solano exigen claridad tras su muerte bajo custodia del ICE.

Durante el encuentro con medios, su esposa, Antonia Tovar, expresó: “Queremos que mi esposo tenga justicia.

Él no merecía morir así, era un hombre muy trabajador y muy responsable. No me ha dejado solo dolor a mí, se lo dejó a sus hijos, a su madre y a sus hermanos”.

En el mismo acto, su hija Gloria Ramos pidió que se conozcan los detalles del fallecimiento.

“Quiero justicia para mi papá y para todas las familias que han perdido a alguien, porque no es una manera de perder a una persona que uno quiere”.

Su hijo José Ramos destacó que su padre era una persona trabajadora y señaló que era “un buen papá” y “una buena persona”.

El abogado de la familia, Jesús Eduardo Arias, afirmó que hasta el momento no ha habido comunicación directa por parte de la autoridad migratoria con los familiares para informar sobre lo sucedido.

El abogado de la familia denunció falta de comunicación directa por parte del ICE tras la muerte del migrante. REUTERS/John Rudoff

Según explicó durante la conferencia, el equipo legal realiza una investigación propia para conocer la causa del fallecimiento.

También señaló que el migrante habría hablado con su esposa minutos antes de morir, según lo informado por la familia.

Elementos confirmados hasta ahora sobre el caso:

El fallecimiento ocurrió el 25 de marzo mientras el migrante se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

Personal del centro lo encontró inconsciente dentro de las instalaciones y solicitó atención médica.

Posteriormente fue trasladado a un hospital en Victorville, donde se certificó su muerte.

La familia busca conocer con precisión qué ocurrió antes del fallecimiento.

El equipo legal indicó que realiza una investigación para esclarecer las circunstancias.

Gobierno de México anuncia acciones tras la muerte del connacional

Tras confirmarse el fallecimiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno mexicano tomará acciones de protesta ante autoridades estadounidenses.

Claudia Sheinbaum informó que México tomará acciones tras la muerte del connacional bajo custodia del ICE. EFE/Mario Guzmán

Entre las medidas anunciadas se contempla llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y enviar comunicaciones a autoridades de Estados Unidos para expresar inconformidad por la atención médica en el centro de detención donde se encontraba Ramos Solano.

También se informó que funcionarios mexicanos sostendrán reuniones con familiares de connacionales fallecidos en centros de detención migratoria en Los Ángeles.

Información oficial del ICE sobre la detención y antecedentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indicó en un comunicado que Ramos Solano había sido detenido previamente en California y trasladado posteriormente al centro de procesamiento de Adelanto.

La agencia señaló que, al ingresar al centro, se detectaron varios problemas de salud, entre ellos diabetes, hiperlipidemia e hipertensión, y que recibió tratamiento médico y medicación durante su estancia bajo custodia.

ICE informó que el migrante mexicano padecía enfermedades crónicas y recibía atención médica durante su detención. REUTERS/John Rudoff

El organismo informó que el fallecimiento fue notificado al Departamento de Seguridad Nacional y a instancias internas encargadas de supervisar los procedimientos de la agencia.

Registro de fallecimientos en custodia migratoria

La muerte de Ramos Solano se suma a otros casos registrados en 2026 dentro del sistema de detención del ICE.

De acuerdo con reportes oficiales citados en distintos informes, al menos 14 personas migrantes han fallecido bajo custodia de la agencia durante este año.

En 2025 se reportaron 31 muertes en estos centros, mientras que en el mismo periodo se ha registrado un aumento en el número de personas detenidas en instalaciones del sistema migratorio federal de Estados Unidos.

El caso continúa en seguimiento por autoridades y representantes legales, mientras se espera que se determine la causa del fallecimiento.