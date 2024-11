Ivanna Richards, la adolescente mexicana que busca su lugar en la Fórmula 1

La joven piloto fue nombrada embajadora por parte de la Comisión Nacional de Pista en 2023. (AP/Moises Castillo)

Ivanna Richards es una de las dos únicas mujeres que compiten en las categorías superiores del automovilismo de México y está terminando su primera temporada en la pista donde compite contra hombres, entre los que está incluido su padre Homero Richards.

Después de ser nombrada la primera embajadora por parte de la Comisión Nacional de Pista como reconocimiento por su trayectoria, debutó dentro de la parrilla de Gran Turismo México (GTM) de Súper Copa en 2023.

La piloto formó parte del equipo HRI Racing y condujo un Mercedes Benz marcado con el número 20 de Grupo Zapata – Valvoline en el Autódromo Hermanos Rodrígez de la Ciudad de México.

Su presencia en esta competencia se volvió memorable por dos razones: es la mujer más joven en participar en esta categoría y tomó la decisión de correr en solitario, algo fuera de lo común debido a que la mayoría de los equipos compiten en parejas.

“Estoy muy emocionada de confirmar mi debut en Súper Copa en el Gran Premio de México, esto lo hace aún más especial. Mi familia, equipo y yo nos hemos preparado mucho para esto, todos hemos esperado mucho este momento, me siento lista y en la mejor condición para realizar este gran paso. Voy a dar lo mejor de mí, gracias a Valvoline y Grupo Zapata por su apoyo, sin duda no hubiéramos logrado llegar a esto sin su apoyo” dijo la joven piloto.

Los resultados de Ivanna Richards

Este año compitió con el número 120 junto a su padre con el 20 y quedó cuatro lugares por encima de él. (AP /Moises Castillo)

A su corta edad la piloto mexicana demostró durante la carrera estar preparada para competir a nivel profesional y con esto marca un hito en la historia debido a que amplía el panorama de la diversidad en el deporte.

De acuerdo con Supercopa Roshfrans, este año asumió el reto al volante del auto 120 – Zapata y su padre, Homero Richards, estuvo en el 20 – Zapata. Como embajadora del Gran Premio de la Ciudad de México 2024, Ivanna sigue marcando el camino para las mujeres en el automovilismo.

Las actividades en la pista para los Richards arrancaron el viernes con dos sesiones de prácticas calificadas a las 08:35 y 14:00 hrs seguidas de dos carreras: la primera se llevó a cabo el sábado a las 10:00 hrs. y la segunda fue el domingo a las 08:55 hrs. Ambas duraron 30 minutos.

El resultado para la familia mexicana fue que a falta de una carrera Ivana Richards quedó en la posición número 15 en la clasificación de 24 pilotos, cuatro lugares por encima de su progenitor.

“Cada vez que intenta corregirme sobre cosas que hago en la pista, le digo: ‘No puedes decirme nada, te estoy ganando’”, dijo riendo a la Associated Press (AP).

Ambos pilotos corrieron para el equipo Zapata en la serie Super Copa, en la división Gran Turismo México, donde los coches de 500 caballos alcanzan velocidades máximas de 250 km/h (155 mph).

Su amor por las carreras y los autos

Su destreza en la pista la ha hecho acreedora de tres premios a su corta edad. (AP/Moises Castillo)

Homero Richards lleva dos décadas corriendo en México y su hija Ivanna siempre estaba cerca de las pistas, por lo que su amor creció desde una edad temprana. A los 8 años empezó a conducir karts y en entrevista con AP dijo: “Me encantan los coches de Fórmula, me encantaría que me invitaran a correr en alguna de sus categorías porque estoy intentando encontrar el camino a la Fórmula 1″ y aclaró: “si no puedo llegar allí, entonces me gustaría intentarlo en la NASCAR o en la IndyCar Series”.

De acuerdo con el mismo medio, cinco mujeres piloto han participado en premios de Fórmula 1 pero ninguna desde Giovanna Amati que estuvo en 1992 y sólo dos se han clasificado y han corrido.

Después de Amati otras mujeres piloto han participado en pruebas de F1 para clasificarse y la última mujer que tomó la salida en una carrera fue Lella Lombardi en 1976.

“A veces la pregunta es cuándo va a llegar una mujer a la Fórmula 1, pero creo que la verdadera pregunta es cuándo va a estar preparada la Fórmula 1 para tener una mujer”, dijo Ivanna Richards y señaló que “si luchas por tus sueños, puedes conseguirlo”.

A principios de este año, Ivanna se convirtió en la primera mujer mexicana invitada a conducir en la F1 Academy -una serie de carreras para pilotos femeninas-, donde probó un coche de Fórmula 4 en Jerez de la Frontera, España.

“Estamos encantados con su desarrollo y el progreso que está teniendo a una edad tan temprana”, dijo Homero Richards a AP. “Lo está haciendo muy bien pilotando un coche tan difícil como el GTM. Le queda mucho camino por recorrer, pero está teniendo un buen proceso”.

El organismo rector, la FIA, ha intentado aumentar el número de mujeres que compiten en el automovilismo con un programa llamado «Girls on Track» (Chicas en la pista) que ofrece oportunidades a jóvenes pilotos con talento de todo el mundo.

Richards participó en ese programa como piloto junior hace tres años y después de esta temporada, el plan es que conduzca coches de Fórmula en Europa o Estados Unidos, pero Richards necesita encontrar patrocinio y un asiento.

Su historia en las carreras

La joven piloto mexicana de 16 años hace historia dentro del automovilismo. (AP/Moises Castillo)

Cuando corría en karts, uno de los principales patrocinadores de Richards era Telmex, la empresa de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, principal patrocinador de Sergio Pérez a lo largo de su carrera.

“Vi el camino de Checo hacia la Fórmula 1 y me hace pensar que si él pudo hacerlo, entonces yo también puedo, es como una inspiración para mí”, dijo Ivanna Richards, quien ha ganado tres títulos nacionales corriendo karts en México: el MicroSwitf en 2018, el MiniSwift 2019-20 y el KZ2 2022.

En 2023 corrió en la Súper Copa como invitada especial para la carrera de Fórmula 1 en México y luego decidió probar la temporada completa este año, siendo la única piloto femenina.

“En los karts era mixta, pero mayoritariamente contra hombres... y ahora son sólo hombres. La verdad es que ese tema nunca me ha afectado. Desde que empecé, ha sido básicamente igual, y no hay complicaciones”.

La joven piloto compagina los estudios con las carreras de fin de semana y aunque técnicamente no tiene edad para conducir, corre a gran velocidad en las pistas.

“En la pista puedo ir a más de 200 kilómetros por hora, pero en el mundo real todavía no tengo carné de conducir y tengo que pedir el coche a mis padres para salir y conducir hasta el supermercado. No sé si mi madre se pone más nerviosa cuando estoy en la pista o conduciendo fuera de ella”, dijo la joven promesa del automovilismo para AP.