La larga batalla entre Rafa Márquez y Adriana Lavat, su ex esposa: de sueño de amor a pesadilla legal

De sueño de amor a pesadilla legal, la larga batalla entre Rafa Márquez y Adriana Lavat, su ex esposa. Fotos: (EFE y Cuartoscuro)

En 2006, la relación amorosa de cuatro años entre el ex futbolista Rafael Márquez y la actriz mexicana Adriana Lavat llegó a su fin en medio de rumores sobre un romance entre el deportista y la modelo Jaydy Michel, primera esposa del cantante español Alejandro Sanz.

Un año después, el arranque de la batalla legal se produjo tras el inicio del proceso de divorcio. Márquez y Lavat se separaron legalmente en España en 2008, tiempo en el que el mexicano jugaba para FC Barcelona, desde entonces han mantenido una disputa legal por la manutención de sus dos hijos, Santiago y Rafaela.

La actriz y el futbolista se casaron por lo civil en 2001 y, dos años después, celebraron su boda religiosa en la parroquia de San Fernando, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acompañados por amigos futbolistas como Pavel Pardo y Duilio Davino, y figuras del espectáculo cercanas a Jorge Lavat, padre de Adriana.

Adriana aseguró que su deber era cambiar el patrón de violencia económica que aqueja a muchos. (Instagram: @adrianalavat )

La pensión de los hijos

En 2017, Adriana Lavat hizo pública una denuncia contra su ex esposo, el futbolista Rafael Márquez, exigiendo el restablecimiento de la pensión alimenticia para sus hijos. Mediante un comunicado, la actriz explicó que tuvo tres juicios de reducción de la pensión de su hijos y logró un acuerdo cuando recibió la cuarta solicitud de ajuste, sin embargo, el deportista siguió negándose a cumplir con los pagos.

“Después de tres meses de incumplimiento de pago sin manifestación alguna, sin explicación ni apoyo de ningún tipo como siempre, después de no recibir ni siquiera un mensaje de: ¿Qué necesitan? Después de pedir por favor el pago de colegiatura, después de pedir ayuda, y de sólo recibir respuestas una vez más de firmas de documentos, de control a cambio del pago, mi abogado se encargará de apegarse a las leyes, para que éstas actúen como corresponde” confesó Lavat.

Según la actriz, esta negativa afectaba directamente a sus hijos, razón por la cual buscaba una resolución judicial para asegurar el cumplimiento de la manutención. A finales de 2018, la situación escaló cuando Lavat solicitó formalmente a una corte de Miami que ordenara a Márquez el pago de 88 mil dólares en pensión alimenticia atrasada o, en su defecto, que se le enviara a prisión por desacato.

Esta deuda acumulada correspondía a los pagos de manutención acordados en 2016, por lo que el futbolista se comprometió a cubrir siete mil quinientos dólares mensuales. Sin embargo, el monto no fue cubierto, generando una considerable deuda y tensiones legales entre ambos.

En medio de este conflicto, Lavat declaró que, además del incumplimiento, había recibido presiones por parte de los abogados de Márquez para disuadir su demanda. Según la actriz de “Tierra de reyes” (2014), un abogado penalista contratado por el jugador intentó intimidarla, advirtiéndole que el proceso legal sería largo, tedioso y costoso.

“Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo… O sea, que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos y que pelea porque le den lo que le corresponde… además de todo lo que me han llamado es también conflictiva”, añadió Adriana en el comunicado.

Finalmente, Adriana aseguró que su deber era cambiar el patrón de violencia económica que aqueja a muchos. “No se trata de cantidades de dinero, se trata de control, de las formas que dañan, que son injustas y que deben cambiar” concluyó.

Mediante un comunicado, la actriz explicó que tuvo tres juicios de reducción de la pensión de su hijos y logró un acuerdo cuando recibió la cuarta solicitud de ajuste, sin embargo, el deportista siguió negándose a cumplir con los pagos. (IG/ @rafamarquez.a)

Riesgo de cárcel en España

Según datos de la revista Semana, el 3 de octubre de 2024 el Juzgado de Instrucción Número 2 de Alcobendas admitió el trámite de la segunda denuncia de Lavat contra Márquez por un supuesto delito de Frustración de la Ejecución, tras el incumplimiento en el pago de la pensión de los dos hijos que tienen en común.

En su denuncia, Adriana implicó a la actual esposa del futbolista, Jaydy Michel, quien podría enfrentarse a repercusiones legales en el caso. Lavat señaló que el capitán de la Selección Mexicana estaría buscando evitar el pago de la deuda que presuntamente mantiene con ella, recurriendo a diversas estrategias, como realizar pagos desde cuentas registradas a nombre de la modelo.

Actualmente, Rafael Márquez es técnico auxiliar de la Selección Mexicana y entrenador del equipo juvenil del FC Barcelona, conocido como el Barça Atlètic, en España. Su carrera como director técnico comenzó en 2022, cuando fue designado para dirigir el equipo filial, una oportunidad que le permite seguir desarrollándose en el ámbito del fútbol profesional tras su destacada trayectoria como jugador.