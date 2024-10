¿Alejandro Zendejas puede jugar con la Selección Mexicana? Esto dice el reglamento de FIFA

Esto dice el reglamento sobre el posible llamado de Alejandro Zendejas a la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

El jugador mexicoamericano, Alejandro Zendejas sorprendió al dejar abiertas las puertas para jugar con la Selección Mexicana en la nueva era con Javier Aguirre, pese a haber elegido a Estados Unidos en un primer momento, generando diversos comentarios al respecto, sin embargo, la situación parece no estar a su favor.

El extremo de América compartió en una reciente entrevista con TUDN que estaba abierto a la posibilidad de ser llamado por el combinado mexicano, ya que para él sería un honor poder vestir la camiseta tricolor, gracias a su doble nacionalidad, algo que muchos jugadores han hecho en el mundo.

Cabe recordar que Zendejas tuvo la oportunidad de ser convocado en 2022, cuando Gerardo Martino era el entrenador, pero decidió decantarse por USA Team, ya que pedía una serie de condiciones, mismas que no le fueron cumplidas, para posteriormente ser llamado para un juego amistoso con EEUU.

Alejandro Zendejas no podría jugar con la Selección Mexicana

Luego de no ser llamado por Estados Unidos desde 2023, Alejandro Zendejas tiene la intención de poder ser llamado por Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026, sin embargo, de acuerdo con el reglamento de FIFA esto ya no es posible luego de haber jugado un torneo oficial con USA.

Los estatutos de FIFA señalan que no podrá cambiar de selección un jugador que ya disputó minutos en un torneo oficial. (Ilustración Jovani Pérez)

Los estatutos del máximo organismo rector señalan que un futbolista con doble nacionalidad podrá hacer cambio de selección, siempre y cuando no haya disputado, de forma parcial o total, un partido oficial con el primer combinado. En caso de haber tenido minutos, no podrá realizar el cambio, sin importar que ya no sea considerado.

“Aquellos jugadores que hayan participado —ya sea de forma parcial o total— con una federación en un partido de competición oficial en cualesquiera categorías o disciplinas futbolísticas no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación”, menciona el Artículo 5, inciso 3 del comentario sobre las reglas de elegibilidad para jugar con selecciones nacionales, publicado en 2021.

Cabe recordar que Zendejas fue convocado por Estados Unidos para la Copa Oro 2023, en donde sumó un total de 280 minutos, disputando la fase de grupos y el encuentro de Cuartos de Final. Es por ello que, pese a que el futbolista no ha sido convocado por USA Team desde 2023, no podrá ser llamado por Javier Aguirre en un futuro, así lo estipula el reglamento.