Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se unen contra Óscar de la Hoya previo a su pelea

El boxeador mexicano y el promotor mexicoamericano han tenido una serie de rivalidades. (Especial)

La relación entre Saúl “Canelo” Álvarez y Óscar de la Hoya parece haber llegado a un punto de no retorno. Después de años de colaboración y éxitos compartidos, el boxeador mexicano ha dejado claro en una reciente entrevista que su percepción del excampeón y actual promotor es completamente negativa.

En una entrevista concedida a Molusco TV, el jalisciense reveló que le hubiera gustado enfrentar a De la Hoya en el ring: “Sí (me hubiera gustado pelear con él), para darle una chinga también, pero no quiero decir ni su nombre. Está enamorado de mí, pues qué más puedo decir, está hablando de otra cosa y al final cierra (hablando de mí)”, afirmó Álvarez sin filtros.

Esta no es la primera vez que el Canelo expresa su descontento con De la Hoya, a quien ha criticado en el pasado por su manejo de Golden Boy Promotions y su distanciamiento personal. Sin embargo, esta vez sus declaraciones fueron más allá, sugiriendo un tono personal al insinuar que De la Hoya está obsesionado con él.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 01: Saul Canelo Alvarez (L argues with Oscar De La Hoya (R) at the Saul Canelo Alvarez vs. Jaime Munguia final press conference at MGM Grand Hotel & Casino on May 01, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images)

Pero no solo Canelo ha lanzado ataques hacia el “Golden Boy”. Edgar Berlanga, quien enfrentará al mexicano el próximo sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, también se unió a las críticas hacia De la Hoya. En la más reciente conferencia de prensa, el boxeador puertorriqueño no contuvo sus palabras y declaró: “Se la pasa hablando ese hijo de p..., le vamos a dar una paliza cuando lo veamos”.

Canelo Álvarez sacó la cara por Caleb Plant antes de su pelea contra Edgar Berlanga en Las Vegas. Foto: TV Azteca

Por su parte, Óscar de la Hoya no ha permanecido en silencio. A través de sus redes sociales, el promotor subestimó el impacto de la pelea entre Canelo y Berlanga, afirmando que sería un fracaso en ventas. “Soy el rey del PPV y la pelea @Canelo vs @EdgarBerlangaJr no superará los 100.000 hogares. Nadie va a pagar 90 dólares por esta fiesta aburrida. Solo digo los hechos, como siempre”, tuiteó De la Hoya, provocando aún más tensión en el ambiente.

El enfrentamiento entre Álvarez y Berlanga se llevará a cabo después del Clásico Nacional entre América y Chivas, en lo que promete ser una noche llena de emociones para los fanáticos del boxeo y el fútbol.