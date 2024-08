Mexicanos en los Juegos Olímpicos París 2024: sigue EN VIVO las actividades hoy 7 de agosto

Fabiola Yañez dice que tiene más fotos y pruebas contra Alberto Fernández: cómo fueron las horas previas a la denuncia

La ex primera dama denunció ayer al ex presidente ante la Justicia por violencia física y hostigamiento. El juez Ercolini le prohibió la salida del país al ex mandatario y le ordenó que no se comunique con su ex pareja. Cómo sigue la causa