WWE Supershow CDMX 2024: Cody Rhodes y Santos Escobar aseguran que México tendrá un PLE

Cody Rhodes y Santos Escobar al final de la lucha con la bandera de México. (Foto: Jesús Beltrán)

En un lleno total en la Arena CDMX, la WWE confirmó que la afición mexicana es una de las mejores del mundo, por lo que en el combate estelar entre Cody Rhodes y Santos Escobar por el título Indiscutible de la WWE estuvo lleno de emociones al confirmarse que México merece tener un PLE (Premium Live Event) en la Ciudad de México.

“Ustedes han roto otro récord de asistencia, y son de los mejores fans que hay en WWE, por eso les puedo confirmar que ustedes merecen un PLE en la Ciudad de México”, comentó La Pesadilla Americana junto con Santos Escobar, el luchador mexicano.

La última lucha de la noche estuvo encabezada por ambos gladiadores, antes mencionados, y tras un duro intercambio de golpes, patadas e incluso un bombazo de Cody sobre Escobar para después finiquitarlo son su movimiento especial ‘Cross Rhodes” y así finiquitar el combate y retener su presea como campeón indiscutible.

Cody y Santos Escobar se dan la mana en símbolo de respeto. (Foto: Jesús Beltrán)

“Así como finalice mi historia de estar en el Main Event en mi país, reconozco que hayas acabado tu historia en Wrestlemania y respeto eso”, le comento Santos Escobar a Cody Rhodes.

“Mi querida afición mexicana, gracias por todo, esperamos regresar muy pronto y por qué no, que se lleve a cabo un WrestleMania en México”, agregó el gladiador Azteca, quien estuvo acompañado de su padre, El Fantasma antes de la lucha contra Cody Rhodes.

Randy Orton conquista la CDMX a pesar de la derrota

The Viper hace su tradicional pose ante los mexicanos que se alegraron de su presencial.

A pesar de perder ante The Bloodline, Randy Orton, el 14 veces campeón del mundo hizo que toda la Arena CDMX gritara de emoción con su mítica entrada de ‘Voices’ de la agrupación Rev Theory.

The Viper tras hacer equipo con L.A Knight y Andrade Cien Almas no pudieron contra The Bloodline, que tras la interferencia de Jacob Fatu, el nuevo Jefe Tribal, Jacob Sikoa le hizo una llave de espaldas planas a L.A Knight para hacer el contento de tres y ganar la lucha.

Stephanie Vaquer debuta WWE con una victoria

Stephanie Vaquer conquistó la Arena CDMX al derrotar a Isla Down.

La luchadora chilena debutó oficialmente en WWE al derrotar a la mitad de las campeonas en parejas, Isla Down tras interrunpir su mensaje a la afición mexicana de agradecimiento y por apoyarla en cumplir su sueño de llegar a la mejor empresa de lucha libre del mundo.

Sami Zayn Retiene el Campeonato Intercontinental en la Arena CDMX

En un emocionante inicio de la velada en la Arena CDMX, Sami Zayn defendió con éxito su título de Campeón Intercontinental ante Chad Gable. El combate estuvo lleno de intensidad desde el principio, con Gable tratando de desestabilizar al campeón con tácticas evasivas. Sin embargo, Zayn logró conectar su famoso Helluva Kick, asegurando la victoria con una cuenta contundente sobre Gable.

Liv Morgan supera a Shayna Baszler en un Duelo Estratégico

En otro enfrentamiento destacado de la noche, Shayna Baszler y Liv Morgan protagonizaron un combate lleno de momentos intensos. A pesar de los esfuerzos de Baszler por aplicar su finisher, la técnica “Oblivion”, fue le dio la victoria a Liv Morgan, quien logró imponerse, consolidando su dominio durante gran parte del encuentro. La campeona mundial mostró su gratitud al público mexicano tras su victoria.

Rey Mysterio y Dominik Mysterio Contra Carlito y Dragon Lee

Uno de los momentos más esperados por la afición fue el enfrentamiento entre Rey Mysterio y su hijo Dominik, que prometía ser un duelo de legados. Sin embargo, el combate se vio interrumpido por la intervención de Liv Morgan, provocando la expulsión por parte del árbitro.

La situación dio un giro cuando Carlito entró al ring para apoyar a Dominik, lo que llevó a un desafío en pareja. Rey y Dragon Lee lograron la victoria después de un espectacular doble 619 sobre Carlito.

Bayley Supera a Bianca Belair con Incidente de Tiffany Stratton

En un encuentro de gran intensidad, Bayley se impuso a Bianca Belair, quien demostró ser un reto formidable. Sin embargo, el combate no estuvo exento de controversia, ya que Tiffany Stratton intentó intervenir con el maletín de Money in the Bank. La intervención de Belair frustró sus planes, manteniendo el foco en la batalla en el ring.

Damian Priest Retiene el Campeonato Mundial Pesado Frente a Jey Uso

El combate por el Campeonato Mundial Pesado fue uno de los más esperados de la noche, enfrentando a Damian Priest contra Jey Uso. El puertorriqueño logró retener su título, superando las aspiraciones de Uso y conquistando al público mexicano con su característica celebración “Yeet”.

Estos emocionantes enfrentamientos en la Arena CDMX dejaron claro que la lucha libre sigue siendo un espectáculo lleno de acción y giros inesperados, capturando la atención y el entusiasmo de los fanáticos en México y más allá.