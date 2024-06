Los memes que dejó la derrota de México vs Uruguay y las críticas contra Jimmy Lozano

Los mejores memes y críticas que dejó la goliza 0 - 4 de Uruguay contra México en un partido amistoso (Captura X)

La selección mexicana fue humillada ante su similar de Uruguay, perdió con un marcador de 0 - 4. Desde el primer tiempo, los Charrúas se fueron adelante en el marcador, situación que Jaime Lozano no pude revertir pese a los cambios que realizó al segundo tiempo.

En las gradas se escuchó el grito homofóbico, además algunos aficionados invadieron la cancha al término del juego, escenario que generó una serie de críticas, memes y reacciones contra el cuerpo técnico de Lozano.

Desde los primeros 45 minutos de partido, el conjunto azteca perdía de manera abultada en el marcador, razón por la cual en redes sociales explotaron contra el Jimmy Lozano. De inmediato una serie de memes y críticas se viralizaron, pues no entendían el planteamiento del técnico del Tri.

De Marcelo Bielsa a Martinoli: las críticas que Jimmy Lozano recibió por la derrota en el México vs Uruguay

La principal figura que fue señalada por la derrota de la selección mexicana fue Jimmy Lozano, en redes sociales los periodistas, fanáticos y especialistas cuestionaron su alineación, pues presentó a la que sería la selección “B”.

En la transmisión del partido, Christian Martinoli y Luis García no se guardaron nada sobre el desempeño de Jaime Lozano, por lo que cada uno expresó contundentes críticas contra Jimmy por su estrategia. Una de las personas que se mostró molesta por el resultado fue el Doctor García, en los micrófonos de la transmisión expresó lo siguiente:

“No sabe ni qué hacer, pasó con Estados Unidos, cuando tiene que modificar, este hombre ha manifestado que no tiene los papeles para ser el entrenador de la selección mexicana, por más que sea muy amigo del que tú me digas... ¡ese hombre todavía no tiene los papeles para ser el director técnico nacional”

Por su parte, Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, cuestionó el planteamiento táctico de México, ya que consideró que el conjunto nacional debía salir al ataque.

“Un equipo que está preparándose, debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar con Brasil, entonces la explicación es muy clara”.