Vucetich describe los refuerzos que quiere para Mazatlán: “Que sean feos y casados”

El ‘Rey Midas’ sabe de los puntos a corregir con los ‘Cañoneros’ para convertirlos en un equipo más competitivo. Foto: Jovani Pérez

A escasos días de haber culminado el Clausura 2024, la mayoría de los equipos ya han comenzado con algunos movimientos de cara al siguiente semestre. Uno de los conjuntos que ya dio de que hablar, fue el Mazatlán, quienes contrataron a Víctor Manuel Vucetich como su nuevo estratega por los siguientes dos años; sin embargo, son conscientes de la importancia que aún existe por fichar y reestructurar la plantilla.

La historia del Mazatlán es corta, pero no por ello carente de desarrollo. No obstante, a prácticamente cuatro años de su nacimiento, esta no ha podido ser fructífera ni mucho menos se ha podido consolidar como un oponente de jerarquía. Tanto en la categoría varonil como femenil, el club ha registrado una constancia que les ha valido ser siempre uno de los equipos ubicados en la parte baja de las clasificaciones.

Víctor Manuel Vucetich es presentado como nuevo director técnico de Mazatlán Crédito: X/@MazatlanFC

Con el firme objetivo de salir de los últimos lugares de la tabla general y dar “más pelea” en el máximo circuito del futbol mexicano, el nuevo estratega de los ‘Cañoneros’ apuntó que ya se encuentran en la búsqueda de refuerzos de calidad para el Apertura 2024; sin embargo, el ‘Rey Midas’ mencionó en forma de broma las características que buscará en los nuevos fichajes.

Me encuentro con un grupo sano con ganas de crecer, no sólo es traer por traer, ni de comprar un jugador de muy alto nivel. Les digo en broma que necesito que los jugadores sean feos, casados y buenos jugadores, porque siendo feos y casados ya no tengo que cuidarlos en el Malecón, los cuida su señora.

Los Cañoneros de Mazatlán FC se preparan para enfrentar al Club Puebla después de un complicado inicio en el Apertura 2023 (Mazatlán F.C.)

Posteriormente, el timonel azteca señaló las expectativas que tiene con el cuadro mazatleco; aunque afirmando que se debe de tener paciencia para poder plasmar un estilo de juego y cambiar la cara del equipo.

Estoy apenas conociendo al grupo, sus fortalezas y debilidades, el tiempo es poco, pero existe ya una base (...) hay que ver qué hay dentro del mercado en el futbol para tomar las mejores decisiones. Para mí es un reto y consideramos que es una gran institución, y el hecho de conocer a Carlos, por el proyecto, tendremos que ir paso a paso para lograr nuestros objetivos. Esto habla del mantenimiento que tenemos y seguimos, una readaptación que hemos tenido para mantenernos vigentes.

Mazatlán Fútbol Club. Foto: @MazatlanFC