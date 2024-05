La impresionante estadística de Javier Aguirre tras vencer a Las Palmas en LaLiga

El entrenador mexicano Javier Aguirre tiene una importante estadística en LaLiga tras el triunfo ante UD Las Palmas. EFE/MIQUEL A. BORRÀS

El mexicano Javier “Vasco” Aguirre y Mallorca se encuentran a un paso de evitar el descenso en LaLiga de España, esto luego de vencer por la mínima a UD Las Palmas durante el sábado 11 de mayo, algo que sin duda será un nuevo éxito en la carrera del estratega, sin embargo, hay una estadística importante en su trayectoria tras el triunfo obtenido.

“El Vasco” se ha convertido en un referente mexicano en Europa, en donde pese a la falta de trofeos, tiene un importante reconocimiento al ser uno de los técnicos conocedores de la fórmula para evitar el descenso en cualquiera de los cubes de la parte baja que ha tomado.

En esta ocasión, Aguirre está cerca de conseguir una nueva salvación, siendo la segunda consecutiva, con Mallorca, una situación que es virtualmente posible y que podría confirmarse con solo sumar un punto más, o con dos derrotas de Cádiz.

Aunque hay una estadística aún más importante en la carrera como entrenador del mexicano, misma que fue dada a conocer tras el triunfo logrado en el partido de la Jornada 35. En una entrevista postpartido, la periodista Cristina Bea de la cadena DAZN le formuló este dato al mexicano, señalando que le ha ganado a 34 de los 36 equipos que ha enfrentado en LaLiga.

"El Vasco" le ha ganado a 34 de los 36 equipos que ha enfrentado durante su carrera como técnico en España. REUTERS/Albert Gea

“Es muy buen dato, te lo preparaste bien. ¿Esos dos, Hércules y Eibar?, bueno, me animaste, me hiciste el día”, respondió “Vasco” Aguirre tras conocer la información, sonriendo por lo acontecido. El técnico azteca hizo memoria para recordar en donde se encuentran cada uno de los rivales que no ha podido vencer.

Eibar se encuentra en el tercer lugar de la Segunda División, con posibilidades de ascender para la siguiente temporada, por lo que se los podría encontrar en la campaña 2024-25. Por su parte, Hércules se encuentra en la Segunda Federación Española, es decir, lo que sería la Cuarta División, por lo que no podría encontrárselo al menos en dos años más, sin embargo, habría oportunidad de que se encuentren en Copa del Rey.

Por el momento, pese a la impresionante estadística, Javier Aguirre deberá concentrarse en el duelo ante Osasuna, un club que ya ha dirigido, en donde se podría asegurar su salvación.

Javier Aguirre y Mallorca están a un paso de la salvación en la temporada 2023-24. Foto: Jesús Avilés

¿Quién es Javier “Vasco” Aguirre?

Javier Aguirre, conocido popularmente como “Vasco”, es un exfutbolista y entrenador mexicano nacido el 1 de diciembre de 1958 en Ciudad de México. Como jugador, Aguirre se desempeñaba principalmente en la posición de mediocampista y realizó la mayor parte de su carrera en el América, uno de los clubes más grandes de México, donde se destacó por su habilidad técnica y su visión de juego. Posteriormente, tuvo una breve experiencia en el extranjero, jugando para el Osasuna en España.

Tras colgar las botas, Aguirre inició su carrera como técnico, donde ha acumulado una vasta experiencia tanto en clubes como en selecciones nacionales. Ha dirigido equipos en México, España, Japón y Egipto, destacándose por su capacidad para gestionar y motivar a sus jugadores, así como por su flexibilidad táctica. En el ámbito internacional, Aguirre ha sido el seleccionador de México en dos ocasiones, liderando al equipo en las Copas del Mundo de 2002 y 2010. Además, tuvo un breve paso como entrenador de la selección de Japón y más recientemente, de Egipto.

A lo largo de su carrera, el “Vasco” Aguirre ha sido reconocido por su dedicación, su enfoque disciplinado hacia el juego y su compromiso con el desarrollo del fútbol en los equipos que ha dirigido.