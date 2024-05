Así se enteró David Faitelson que Canelo lo vetó de su pelea con Munguía

Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los detractores del Canelo Álvarez. (ilustración: Jovani Pérez)

De nueva cuenta Saúl Canelo Álvarez retuvo sus títulos unificados de la OMB, AMB, CMB y FIB en la división de los supermedianos. Venció a Jaime Munguía por decisión unánime, pese a que no hubo nocaut mandó a la lona a Munguía en una ocasión, pero al final el ganador se definió por la tarjeta de los jueces.

Esta pelea estuvo plagada de temas controversiales, entre ellas el veto a periodistas deportivos. David Faitelson, de TUDN, fue uno de los afectados y no pudo presenciar la pelea en el T-Mobile ya que se le fue negada su acreditación a todos los eventos relacionados a la pelea.

Una vez que concluyó el evento, Faitelson aprovechó su espacio en su programa Faitelson sin censura de TUDN para compartir los pormenores de cómo se enteró que fue vetado de la cobertura.

Canelo Álvarez vetó a Faitelson de la cobertura de su pelea (AP Photo/John Locher)

De acuerdo con el propio periodista, de un día para otro se le rechazó la acreditación, y con ello se le negó el ingreso a las sedes para la ceremonia del pesaje, pelea y conferencia posterior al combate. Faitelson no pudo ingresar a ninguno de los inmuebles donde se llevó a cabo el evento de la pelea Canelo vs Munguía.

Pese a que realizó los procedimientos debidos para tener acceso a la pelea y realizó el viaje con el resto del equipo de TUDN, la empresa que organizó la pelea no le permitió el ingreso. Así lo relató Faitelson en su programa en vivo:

“El miércoles de la semana pasada, a eso de las cuatro de la tarde, entregué mi pasaporte en la entrada de la sala de prensa del hotel. Enseguida vi que los asistentes daban vueltas y vueltas, murmuraban entre ellos, hasta que después de unos 15 minutos me dijeron que mi credencial para cubrir la pelea había sido denegada la noche anterior”, explicó.

En ningún momento le dieron explicaciones de porqué tomaron esa decisión, razón por la cual Faitelson reaccionó con enojo, pero aceptó que ese evento lo hizo asumir la responsabilidad de sus actos como crítico.

Faitelson fue vetado de la cobertura de la pelea Canelo vs Munguía Crédito:X/ @TUDNMEX

“Me invadió un poco de tristeza, luego de rabia y al final entendí que no pasaba nada. Soy totalmente responsable de mis críticas y declaraciones periodísticas”.

Por otra parte, el controversial analista deportivo asumió la responsabilidad de los comentarios que suele hacer, en especial cuando se trata de arremeter contra las acciones que realiza Canelo en el boxeo mexicano.

Lamentó que haya personas que no sean lo suficientemente inteligentes para aceptar la crítica, por ello se refirió a que existen “personas que no tienen la capacidad e inteligencia para entenderlo”. No quiso ponerse en un papel de víctima por no haber visto la pelea desde el T-Mobile en Las Vegas, sino que explotó contra las “mentiras” que se dijeron.

“El dinero te da muchas, pero no te da educación, no te da inteligencia. El dinero te da poder, y está bien, no estoy aquí para flagelarme, tampoco intento convertirme en un mártir, lo que más me molesta es la mentira”.

Faitelson no pudo ver la pelea de Canelo en vivo (X/ @DavidFaitelson_)

¿Qué dijo Canelo sobre el veto a Faitelson?

Durante el evento de prensa previo al Canelo vs Munguía, el campeón tapatío charló con la prensa y negó que él esté detrás del veto de Faitelson. Pero, no descartó que la información que se filtró se trate de algún tipo de rumor. Expresó que está enfocado en dar su mejor combate.

Cuando le preguntaron sobre la situación del supuesto veto a Faitelson, esto dijo: