“Eres humano imperfecto como todos”: Chiquimarco lanza fuerte indirecta a David Faitelson tras altercado con Rafa Puente Jr

El exsilbante mexicano le dedicó unas palabras al periodista de Televisa. Crédito: Cuartoscuro / Instagram chiquimarcomx

Luego de que David Faitelson se volviera tendencia en redes sociales por las palabras hirientes que le dijo a Rafa Puente Jr. durante la transmisión en vivo del programa “Línea de 4″, el legendario árbitro Marco Antonio Rodríguez, también conocido como “Chiquimarco”, le dedicó unas palabras al analista deportivo.

Desde su cuenta de Twitter, el también entrenador de fútbol profesional tomó parte de la discusión que puso a Faitelson en el ojo del huracán por insultar y denigrar a un compañero pese a que se encontraban frente a la audiencia a nivel nacional.

Ante ello, “Chiquimarco” recalcó: “Eres humano imperfecto como todos @DavidFaitelson_. El tema es tu posición de perfección que manejas en tus comentarios. Ay de aquel que te confronte que vas por el y en la oportunidad que tienes vas a intentar acabarlo con palabras o internamente en la empresa. Es importante que superes el bullying histórico de todas las empresas que has trabajado en televisión y que quizá de niño también vivías. Hoy en Televisa llegaste como estrella y no has sabido superar el estrellato televisivo. Ánimo, levántate y dale para adelante. Un fuerte abrazo campeón.

De forma tranquila y con palabras muy educadas, Marco Rodríguez se dirigió al excolaborador de ESPN. Foto: TW Marco Rodríguez

David Faitelson se arrepiente de sus palabras

A raíz de las críticas que recibió en redes sociales por parte de los internautas, el periodista deportivo más polémico de México no dudó en externar una disculpa por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, en la cual destacó que no fue su intención llamar “entrenador fracasado” a uno de los panelistas del programa, Rafa Puente Jr.

“Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a @rafaelpuente, a mis compañeros de @TUDNMEX y sobre todo a nuestros televidentes…”.

El comentarista utilizó sus redes sociales para externar una disculpa a su compañero de mesa. Foto: TW David Faitelson

La mesa de “Línea de 4″ se puso intensa

Durante el reciente programa televisivo “Línea de 4″, se vivió un intenso enfrentamiento verbal entre David Faitelson, reconocido periodista deportivo, y Rafael Puente Jr., exdirector técnico en la Liga MX. El motivo del desacuerdo fue el análisis del empate entre América y Pachuca en la semifinal de ida de la Concachampions, así como las declaraciones de Faitelson sobre el futuro del equipo Monterrey bajo la dirección de Fernando Ortiz en el torneo.

La discusión tomó un cariz más acalorado cuando Faitelson cuestionó la capacidad de Monterrey para obtener títulos con Ortiz como entrenador, alegando que “Los Rayados” no conseguirían ser campeones bajo su gestión. Esta afirmación provocativa fue el detonante de un acalorado intercambio, donde Puente Jr. acusó a Faitelson de generar controversia únicamente por espectáculo, criticando la finalidad de sus comentarios.

La escalada del debate puso de manifiesto las tensiones entre ambos profesionales, evidenciando diferencias notables en sus perspectivas sobre el análisis deportivo. Faitelson respondió a las críticas exigiendo respeto a su labor periodística, señalando la importancia de la objetividad y el rigor en el análisis dentro del entorno futbolístico. A su vez, Puente Jr. mantuvo su postura, enfatizando su percepción de que algunas opiniones expresadas tenían como fin último el entretenimiento más que el análisis profundo de la situación de los equipos en competencia.

Este incidente ha suscitado un amplio debate en la comunidad futbolística, poniendo en relieve diferentes enfoques sobre el análisis deportivo y la interacción entre figuras públicas en plataformas de alto perfil. La discusión va más allá de un simple desacuerdo sobre un partido de fútbol, adentrándose en reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación y los analistas en la configuración de narrativas en el deporte.